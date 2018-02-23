Дарья Домрачева: Пока не задумываюсь о своих достижениях. Вот выйду на пенсию, все посмакую
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказал о своем отношении к тому факту, что она стала самой титулованной биатлонисткой в олимпийской истории.
«Я пока не задумываюсь о достижениях, о титулах, самая я титулованная олимпийская биатлонистка или нет. Вот выйду на пенсию, все посмакую», — заявила Домрачева в «Олимпийском дневнике» на канале «Беларусь 1».
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