Дарья Домрачева: Пока не задумываюсь о своих достижениях. Вот выйду на пенсию, все посмакую

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«Я пока не задумываюсь о достижениях, о титулах, самая я титулованная олимпийская биатлонистка или нет. Вот выйду на пенсию, все посмакую», — заявила Домрачева в «Олимпийском дневнике» на канале «Беларусь 1».