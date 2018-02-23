Борис Майоров: Немцам на победу в финале не дам даже одного процента!
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал итоги полуфиналов на ОИ-2018 и сделал прогноз на матч Россия — Германия.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Прямо
— И все же за счет чего Германия одолела Канаду?
— А я бы не сказал, что немцы победили. Это канадцы проиграли матч. И они, и шведы отнеслись к сопернику пренебрежительно. И поплатились за это. Хотя отмечу, что немцы в полуфинале здорово использовали свои моменты. А вот Канада свалилась на навал. Ну не сейчас, так через две минуты забьем. А все оказалось не
— Почему немцы поначалу прилично ведя в счете в обоих матчах, разбазаривали свое преимущество в третьем периоде? Совсем не умеют играть на удержание счета!
— Да не в этом дело. Просто соперник соображает, что
— Не обидно, что нам так и не удалось встретится на Олимпиаде с Канадой, Финляндией, Швецией?
— Не надо экспериментов на этом уровне. Не наша вина и, соответственно, не наша проблема, что мы не встретились с этими командами. Вот если бы пересеклись в
— Что скажете о нашем полуфинале? Уверенно россияне чехов прошли?
— Нет, у нас были проблемы. Мы отдали соперникам инициативу в третьем периоде! И чехи нас прилично повозили. Надо отдать должное Кошечкину — Василий в этот сложный для нашей команды период не совершил ни одной ошибки. Да и в целом россияне оборонялись самоотверженно и тактически грамотно. Но инициатива была у чехов. Да и в первых двух периодах особого преимущества не ощущалось. Если, конечно, не брать во внимание голы Гусева и Гаврикова.
Мы выиграли очень сложный матч у сильного соперника. И это одно из достоинств нашей команды — противостоять разным по уровню сборным.
— Ковальчук подвел команду двумя удалениями подряд?
— Я бы Илью за них строго не судил. Одно — чисто игровое, второе — дело случая. Ну бывает такое на площадке как раз в ответственных и напряженных матчах. С любым может случиться. Я серьезной вины Ковальчука в этих фолах не вижу.
— Эмоции его порой просто захлестывают!
— Конечно. Но благодаря им он отчасти и держится так долго на высоком уровне. И я бы отнес эту эмоциональность к достоинствам Ковальчука. В отличии от вечно инертного и невыразительного Шипачева.
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