Бывший американский фигурист раскритиковал катание 15-летней чемпионки из России
Серебряный призер Олимпиады-1992 в фигурном катании, американец Пол Уайли раскритиковал катание чемпионки Игр-2018 Алины Загитовой. Слова Уайли приводит USA Today.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мне кажется, она катается слишком медленно. Она
Уайли добавил, что россиянка не смогла бы выполнять прыжки во второй части программы на большой скорости.
Ранее 23 февраля 15-летняя Загитова стала олимпийской чемпионкой. Серебряную медаль выиграла другая россиянка Евгения Медведева. Бронза досталась представительнице Канады Кейтлин Осмонд.
12 февраля американская фигуристка Эшли Вагнер выступила с критикой в адрес Загитовой. Она отказалась считать выступление россиянки полноценной программой, отметив, что Загитова перенесла все прыжки во вторую часть проката, чтобы получить более высокую оценку. Правилами это не запрещено. Пользователи Twitter и ряд российских спортсменов раскритиковали Вагнер в ответ.
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