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23 февраля 2018, 22:11 | Фигурное катание | Lenta.Ru

Бывший американский фигурист раскритиковал катание 15-летней чемпионки из России

Серебряный призер Олимпиады-1992 в фигурном катании, американец Пол Уайли раскритиковал катание чемпионки Игр-2018 Алины Загитовой. Слова Уайли приводит USA Today.

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© РИА "Новости"
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«Мне кажется, она катается слишком медленно. Она еле-еле едет по льду. Это просто смешно. Она даже не развивает максимальную скорость во время исполнения программы. Не думаю, что олимпийская чемпионка может прогуливаться по льду, будто по бульвару», — заявил американец.

Уайли добавил, что россиянка не смогла бы выполнять прыжки во второй части программы на большой скорости.

Ранее 23 февраля 15-летняя Загитова стала олимпийской чемпионкой. Серебряную медаль выиграла другая россиянка Евгения Медведева. Бронза досталась представительнице Канады Кейтлин Осмонд.

12 февраля американская фигуристка Эшли Вагнер выступила с критикой в адрес Загитовой. Она отказалась считать выступление россиянки полноценной программой, отметив, что Загитова перенесла все прыжки во вторую часть проката, чтобы получить более высокую оценку. Правилами это не запрещено. Пользователи Twitter и ряд российских спортсменов раскритиковали Вагнер в ответ.
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