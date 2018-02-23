Параллельная гонка за золотом. Уайлд и Заварзина в деле

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Четыре года назад в Сочи в поворотных дисциплинах сноуборда разыгрывалось четыре комплекта медалей: по две у мужчин и женщин. Тогда сразу два золота взял Вик Уайлд, а его супруга Алена Заварзина завоевала бронзу. Но в Пхенчхане параллельный слалом решили заменить биг-эйром. И это значит только одно: исправить ошибку в случае провала будет невозможно. Уайлд и Заварзина нацелены только на победу.

Золотой дубль в их исполнении был бы прекрасной точкой в карьере.

По слухам, Олимпиада-2018 станет последней для замечательной семейной пары. 31-летний Вик в прошедшем олимпийском цикле редко поднимался на подиум этапов Кубка мира. Да и на чемпионатах мира не блистал. Но похожая ситуация была и перед Играми в Сочи: Уайлд тем и славится, что умеет выходить на пик формы к главному старту четырехлетия.

Серди фаворитов олимпийского турнира он прочно обосновался в первой пятерке. Алена котируется еще выше. В прошлом сезоне Заварзина впервые в карьере выиграла зачет параллельного гигантского слалома Кубка мира.

Кроме них, за медали наверняка поборются чемпион мира-2015 в параллельном гигантском слаломе Андрей Соболев (он выиграл стартовый этап Кубка мира этого сезона в Карецце) и чемпионка мира-2007 в параллельном гигантском слаломе, обладательница Кубка мира в зачете параллельных дисциплин-2010/11 Екатерина Тудегешева.

Не стоит сбрасывать со счетов уже побывавших на подиуме Кубка мира Наталью Соболеву и Дмитрия Логинова. В любой момент готовы подстраховать лидеров победители последнего чемпионата мира среди юниоров (как раз в гигантском слаломе): 20-летние Милена Быкова и Дмитрий Сарсембаев. В общем, состав весьма солидный и любой из восьми участников нашей команды способен выиграть медаль! Лишь бы повезло с жеребьевкой.