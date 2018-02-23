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23 февраля 2018, 22:00 | Фигурное катание | Газета.Ру

Арбитр из США: Загитовой должны были снизить оценки за несбалансированную программу

Американский арбитр Джо Инман выразил мнение, что судьи должны были снизить оценки российской фигуристе Алине Загитовой, которая завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2018 года.

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© РИА "Новости"

«Когда все, что ты делаешь во второй части программы, это прыгаешь, прыгаешь и ещё раз прыгаешь, то давай, расскажи мне, что это сбалансированная программа. Должен быть баланс, чтобы обе части были сложными. Это должно было отразиться в баллах за построение программы, где с нее должны были снять два балла», — цитирует Инмана USA Today.
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Фигурное катание

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