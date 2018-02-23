Арбитр из США: Загитовой должны были снизить оценки за несбалансированную программу

«Когда все, что ты делаешь во второй части программы, это прыгаешь, прыгаешь и ещё раз прыгаешь, то давай, расскажи мне, что это сбалансированная программа. Должен быть баланс, чтобы обе части были сложными. Это должно было отразиться в баллах за построение программы, где с нее должны были снять два балла», — цитирует Инмана USA Today.