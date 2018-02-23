IIHF не будет дополнительно наказывать Ковальчука за фол против Коларжа на ОИ

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В пятницу российские хоккеисты со счетом 3:0 победили чехов и впервые с 1998 года вышли в финал Олимпиады. В середине второго периода Ковальчук был удален на две минуты за удар коленом в колено Коларжа.

В финале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде российские хоккеисты сыграют со сборной Германии, встреча пройдет 25 февраля, начало — 07:10 мск.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ИИХФ уведомила ФХР о том, что дисциплинарная комиссия не будет дополнительно пересматривать наказание за фол нападающего нашей команды Ильи Ковальчука на чешском защитнике Яне Коларже.<a href="https://twitter.com/hashtag/redmachine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#redmachine</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#краснаямашина</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/967097925393371136?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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