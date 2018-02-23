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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 21:57 | Хоккей | ТАСС

IIHF не будет дополнительно наказывать Ковальчука за фол против Коларжа на ОИ

ТАСС, 23 февраля. Дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея (IIHF) не будет дополнительно пересматривать наказание за фол нападающего команды олимпийских атлетов из России Ильи Ковальчука на защитнике сборной Чехии Яне Коларже в полуфинальном матче Олимпийский игр в Пхёнчхане. Об этом сообщается в Twitter Федерации хоккея России.

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© РИА "Новости"

В пятницу российские хоккеисты со счетом 3:0 победили чехов и впервые с 1998 года вышли в финал Олимпиады. В середине второго периода Ковальчук был удален на две минуты за удар коленом в колено Коларжа.

В финале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде российские хоккеисты сыграют со сборной Германии, встреча пройдет 25 февраля, начало — 07:10 мск.
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Хоккей

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