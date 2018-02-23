Бэйли: Россияне продолжат обманывать, пока не будут очень строго наказаны

Так Бэйли прокомментировал второе нарушение россиян на Играх в Пхёнчхане — положительную пробу бобслеистки Надежды Сергеевой.

«После всего случившегося они продолжают нарушать границы и правила, снова обманывают, что не красит Олимпийские игры. Если не пойти на строгие меры, то и на следующей Олимпиаде, и ещё через 4 года будет то же самое. У России просто не будет причин не мошенничать. Они продолжат обманывать, пока не будут очень строго наказаны. Только тогда они скажут: «Хорошо, теперь достаточно», — приводит слова Бэйли AP.