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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 21:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Бэйли: Россияне продолжат обманывать, пока не будут очень строго наказаны

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли считает, что Россия продолжит нарушать антидопинговые правила, пока наказание не станет предельно строгим.

Так Бэйли прокомментировал второе нарушение россиян на Играх в Пхёнчхане — положительную пробу бобслеистки Надежды Сергеевой.

«После всего случившегося они продолжают нарушать границы и правила, снова обманывают, что не красит Олимпийские игры. Если не пойти на строгие меры, то и на следующей Олимпиаде, и ещё через 4 года будет то же самое. У России просто не будет причин не мошенничать. Они продолжат обманывать, пока не будут очень строго наказаны. Только тогда они скажут: «Хорошо, теперь достаточно», — приводит слова Бэйли AP.
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