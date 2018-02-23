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23 февраля 2018, 21:41 | Хоккей | Чемпионат.com

Немецкие хоккеисты облили тренера из бочки после выхода в финал Олимпиады

Нападающий сборной Германии Ясин Эхлиз после выхода своей команды в финал олимпийского хоккейного турнира опубликовал видео из победной раздевалки.

Немцы обыграли в полуфинальном матче сборную Канады со счётом 4:3 и впервые в истории сыграют за золото.

В раздевалке игроки пели песни, и кричали от восторга, а когда в комнату вошёл главный тренер команды Марко Штурм, его облили из бочки с напитком розового цвета.
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Хоккей

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