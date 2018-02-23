Немецкие хоккеисты облили тренера из бочки после выхода в финал Олимпиады

Немцы обыграли в полуфинальном матче сборную Канады со счётом 4:3 и впервые в истории сыграют за золото.



В раздевалке игроки пели песни, и кричали от восторга, а когда в комнату вошёл главный тренер команды Марко Штурм, его облили из бочки с напитком розового цвета.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Der pure Wahnsinn!!! FINALLEEE!! ????<a href="https://twitter.com/hashtag/finale?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#finale</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/olympia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#olympia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChang2018</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/wirfuerd?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#wirfuerd</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamDeutschland?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TeamDeutschland</a> <a href="https://t.co/ideXLBwniI">pic.twitter.com/ideXLBwniI</a></p>— Yasin Ehliz (@yasin_ehliz42) <a href="https://twitter.com/yasin_ehliz42/status/967073062121336832?ref_src=twsrc%5Etfw">23 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>