Родченков: Если флаг РФ на закрытии разрешат, это будет худшим решением МОК

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Он уверен, что подобное решение будет «худшим решением МОК и Олимпиада может умереть», если не будут сделаны радикальные реформы для поддержки борьбы за чистый спорт.

По мнению бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, МОК фальсифицирует антидопинговое движение, которое, по его словам, также «саботируется международными спортивными федерациями».

«МОК должен показать, как ведёт борьбу с допингом. Российские официальные лица отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец, они унизили всех осведомителей, они дали ложную информацию в суде, и если российский флаг на закрытии будет разрешен, это будет худшим решением МОК.

Люди понимают: то, что делает МОК, — фальсификация борьбы с допингом. Это нивелирует все предыдущие достижения, это абсолютное пренебрежение ко всем комиссиям, всем выводам и к Макларену, — приводит слова Родченкова ВВС.