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23 февраля 2018, 20:50 | Лыжный спорт | Vesti.kz

Определились все соперники Алексея Полторанина на 50-километровом марафоне на Олимпиаде-2018

Завтра, 24 февраля, казахстанский лыжник Алексей Полторанин выступит в классическом марафоне на Олимпиаде-2018, передает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом листе соревнований на 50 километров значатся 21 спортсмен из семи стран. Гонка начнется в 11:00 по времени Астаны.

Соперниками Полторанина, который получил шестой стартовый номер, станут швейцарец Дарио Колонья, канадец Алекс Харви, финн Ииво Нисканен, норвежцы Ханс Кристер Холунн, Мартин Йонсруд Сундбю, Никлас Дюрхау и Эмиль Иверсен, россияне Алексей Червоткин, Александр Большунов, Андрей Ларьков и Денис Спицов, а также шведы Даниэль Рикардссон и Калле Халварссон.

Отметим, что предстоящий марафон пропустит норвежец Йоханнес Клэбо, который на этой Олимпиаде завоевал три золотые медали.

Ранее эстонец Мати Алавер, который тренирует Полторанина, заявил, что в случае непопадания своего подопечного в тройку, он вернет всю зарплату за этот сезон.
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