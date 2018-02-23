Определились все соперники Алексея Полторанина на 50-километровом марафоне на Олимпиаде-2018

В стартовом листе соревнований на 50 километров значатся 21 спортсмен из семи стран. Гонка начнется в 11:00 по времени Астаны.

Соперниками Полторанина, который получил шестой стартовый номер, станут швейцарец Дарио Колонья, канадец Алекс Харви, финн Ииво Нисканен, норвежцы Ханс Кристер Холунн, Мартин Йонсруд Сундбю, Никлас Дюрхау и Эмиль Иверсен, россияне Алексей Червоткин, Александр Большунов, Андрей Ларьков и Денис Спицов, а также шведы Даниэль Рикардссон и Калле Халварссон.

Отметим, что предстоящий марафон пропустит норвежец Йоханнес Клэбо, который на этой Олимпиаде завоевал три золотые медали.

Ранее эстонец Мати Алавер, который тренирует Полторанина, заявил, что в случае непопадания своего подопечного в тройку, он вернет всю зарплату за этот сезон.