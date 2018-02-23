Выиграть нельзя проиграть. Поставил ли Знарок запятую в этой фразе?

Настрой — вот ключевое качество, отличающее финалистов. Наш настрой понятен: любой другой результат, кроме победы — будет воспринят как почти что позор. Возвращение НХЛ-овцев, базовые клубы, подложенная под сборную КХЛ — все будет припомнено при случае. Знарок и парни — имеют огромную мотивацию, помимо собственно естественной мотивации спортсмена. И, надо отдать должное — ее демонстрируют. Постоянно и качественно. Победа над Норвегией вызывала усмешки — мол, как можно ее не обыграть? Победа над Чехией — из другого ряда. Это достойный, сильный, и исторически не любящий нас соперник. Проехали, впрочем. Прямо вот «Красной машиной» проехали.

Присутствие в олимпийском финале Германии — лучшая иллюстрация решения НХЛ не ездить на Олимпиаду в Пхенчхане. Причем во всех смыслах — Кристиан Эрхофф сыграл в лиге 789 матчей, Марсель Гоч — 636. Сейчас они, как и все остальные 23 немецких хоккеиста играют в национальном чемпионате. Точно так же, кстати, как и у нас — все 25 игроков представляют КХЛ. В финале встретятся две моночемпионатные сборные. Это довольно забавно.

Еще забавнее то, что хоккейная сборная Германии оказалась успешнее чем любая биатлонная эстафета. Это не могло привидеться, как любил говаривать футбольный тренер Валерий Овчинников, даже в пьяном сне. Но перед Германией нужно снять шляпу. Она, будучи явным аутсайдером турнира — как раз и показывает, что такое настрой. И вера в себя. Они прошли Швецию и Канаду — хотя оба раза отправлялись на лед (в общественном понимании) на заклание. Конечно, их настрой — не чета нашему, он другого сорта. Но отказать в нем «бундестим» нельзя.

Еще одна забавная деталь — два тренера российской сборной имеют немецкое гражданство — Олег Знарок и Илья Воробьев. Не знаю уж, вспомнят ли об этом в Германии (до сегодняшнего дня за олимпийским хоккейным турниром там не очень-то следили), но мы это отметим.

Чего ждать от хоккейной сборной ранним утром 25-го февраля? Может ли вообще рассматриваться (не в пьяном сне) хоть какой-то вариант непобеды? Я думаю — нет.

И совершенно уверен, что в ближайшие часы наши тренеры объяснят нашим ребятам всю опасность этого статуса — без пяти минут чемпионского. Немцам терять нечего вообще — думаю, в ближайшие 100 лет у них не будет еще одного шанса. Но и раньше не было — в активе сборной Германии две бронзы олимпийского хоккейного турнира — в 1932-м и 1976-м годах. Это достижение уже перекрыто. В последний раз в значимом матче Германия победила Россию на ЧМ-2001 (2:0). Кстати. Илья Ковальчук может напомнить коллегам, как оно было тогда.

Не очень хочется обсуждать то, как будет готовить своих парней Марко Штурм. Это его дело. Куда важнее, как подготовится Знарок. Прежде всего, с точки зрения психологии. Через 20 лет никто не вспомнит, при каких обстоятельствах проводился хоккейный турнир Олимпиады — но победителя помнить будут. Да и не наше это дело — обсуждать обстоятельства. Наше дело — играть. Так же строго и качественно, как и до того. Остался один шаг, ребята. Не оступитесь!

Алексей Андронов

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