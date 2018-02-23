Лучшие мужчины Олимпийских игр

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Самый быстрый — Семён Елистратов

Автор первой медали нашей сборной в Пхёнчхане едва ли не больше всех хотел взойти на олимпийский пьедестал.

Елистратов, олимпийский чемпион Сочи в эстафете, неоднократно говорил, как важно для него выиграть медаль в личной гонке, после того, как в команде почти не осталось участников, его мотивация возросла в разы.

Речи о том, чтобы отказаться от приглашения и не ехать на Игры у Семёна быть не могло. Финишировав на третьем месте на дистанции 1500 м и добыв такую долгожданную медаль, Елистратов не мог сдержать слёз. Позже в интервью он признался, что эта бронза — самая дорогая медаль в его карьере.

Самый опытный — Павел Дацюк

Кириллу Капризову было 5 лет, когда Павел Дацюк завоёвывал со сборной России бронзовые медали на своих первых Олимпийских играх в 2002 году. Сейчас Дацюку 39, и Олимпиада в Пхёнчхане, на которой он назначен капитаном сборной, для него пятая. За эти 16 лет он успел построить блестящую карьеру за океаном и войти в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, стать двукратным обладателем Кубка Стэнли, выиграть чемпионат мира и трижды стать его призером, вернуться в КХЛ и победить в Кубке Гагарина со СКА.

Дацюк полон энергии и желания завоевать еще одну олимпийскую награду. На вопрос журналистов о том, каково ему играть с молодыми хоккеистами, он ответил: «Какие они молодые, я из них самый молодой!».

Самые юные — Дмитрий Алиев и Дмитрий Логинов

Сноубордисту Дмитрию Логинову и фигуристу Дмитрию Алиеву — по 18 лет, но они уже пробились на свои первые Олимпийские игры. Логинов выступает в параллельном гигантском слаломе, в его активе победа и два вторых места на юниорском чемпионате мира. В текущем сезоне он завоевал бронзу и золото на этапах Кубка мира. А Денис Тихомиров, президент Федерации сноуборда России и главный тренер национальной команды, назвал его победу исторической.

Дмитрий Алиев в Корее уже выступил и стал лучшим из россиян, заняв 7-е место.

Если бы не обидные ошибки в произвольной программе, он мог бы рассчитывать и на большее. Как и Логинов, Алиев успешно перешел из юниоров на взрослый уровень, и в первом же сезоне стал 3-м на чемпионате России и 2-м на чемпионате Европы.

Самый дисциплинированный — Никита Трегубов

Серебряный призёр Олимпиады 2018 в скелетоне отправился в Пхёнчхан без тренеров и был вынужден самостоятельно готовить инвентарь. После завоевания Трегубовым медали социальные сети облетело фото его ладоней, которые покрылись мозолями и ожогами. Позже он рассказал, что для его вида спорта это нормальное явление, и спортсмены часто сами занимаются подготовкой скелетона и заточкой коньков.

В Трегубове самостоятельность воспитывали со школьных времён — с пятого класса он пошёл учиться в кадетский корпус, причём по собственному желанию. По его словам, в процессе обучения отсеиваются две трети поступивших, но сам он довёл дело до конца и успешно окончил учебное заведение. Именно строгая дисциплина и жёсткий режим сыграли немалую роль в завоевании им олимпийского серебра.

Самые скромные — Александр Большунов и Денис Спицов

Еще год назад Александр Большунов и Денис Спицов блистали на юниорском чемпионате мира, а сейчас успешно конкурируют с лучшими лыжниками планеты на Олимпийских играх. В отсутствие лидеров наша команда неожиданно для всех уже завоевала шесть медалей, четыре из которых — заслуга Большунова и Спицова. На подобные достижения сами они реагируют спокойно. В интервью после триумфальных финишей Большунов не раз говорил, что просто бегает гонки и совсем не считает себя героем, и признавался, что не хочет популярности и не читает сообщения в социальных сетях. Спицов скромно отметил: «не упали в грязь лицом».

Большунов и Спицов — красивый пример спортивной дружбы.

В 2017 году на юниорском чемпионате мира они вместе с Алексеем Червоткиным устроили в скиатлоне настоящее шоу. За несколько сотен метров до финиша, достаточно оторвавшись от соперников, они перешли на прогулочный темп, начали хватать друг друга за руки и палки, а прямо перед финишем остановились и попытались одновременно в обнимку пересечь черту. Судьи присуждать всем первое место, конечно, не стали — судьбу медалей решили с помощью фотофиниша. Победа досталась Большунову, на второе место поставили Червоткина, а на третье — Спицова.

Самые целеустремлённые — Илья Буров и Сергей Ридзик

Оба наших призёра во фристайле в прошлом сезоне получили серьёзные травмы и рисковали пропустить Олимпийские игры. Илья Буров в ноябре 2016 года попал в ДТП, в результате которого получил ушиб лёгкого, перелом двух рёбер и разрыв передней крестообразной связки колена. Лечение и восстановление колена давалось нелегко. Спортсмен признавался, что пока он три месяца лежал в больнице, «в голову лезли всякие нехорошие мысли». К счастью, Илья сумел не только восстановиться к началу сезона, но и набрать форму к Олимпийским играм. И принести России первую за 12 лет медаль в акробатике.

Сергей Ридзик в середине прошлого сезона на одном из этапов Кубка мира упал на высокой скорости и повредил спину: врачи зафиксировали несколько переломов и сильное защемление позвоночника. Ему предстояло длительное восстановление без возможности тренироваться. Через полгода Ридзик вернулся к спорту, и ему пришлось начинать практически с нуля: за долгие месяцы организм успел адаптироваться к новому образу жизни. Но постепенно он втянулся в процесс, и уже на третьем этапе Кубка мира сумел одержать первую в карьере победу и отобрался на Олимпийские игры. После завоевания первой для России медали в ски-кроссе Сергей в ответ на вопрос о любимом супергерое отшутился, что он сам супергерой. Возможно, в этом есть доля правды.

Самый неравнодушный — Илья Ковальчук

Нападающий нашей хоккейной команды и петербургского СКА уже много лет занимается благотворительностью в различных её проявлениях. Ковальчук является одним из организаторов ежегодных благотворительных матчей с участием известных хоккеистов и российских знаменитостей. Собранные средства от матчей идут на помощь нуждающимся. Также он жертвует деньги в благотворительные фонды, например, гонорар за съёмки в фильме «12 месяцев» хоккеист полностью направил в один из них. «Люди, которые чего-то добились в жизни, обязаны отдавать часть времени и эмоций тем, которые в этом нуждаются. В этом нет ничего сверхъестественного», — объясняет свою жизненную позицию Ковальчук.

Самый начитанный — Антон Бабиков

Далеко не каждый спортсмен находит в тяжёлом тренировочном и соревновательном графике время и силы для чтения книг. Антон Бабиков — исключение. Он настоящий фанат литературы. Биатлонист любит проводить свободное время на сборах и между гонками за чтением и обычно возит с собой 3−4 книги. У друзей и родственников Антона всегда есть беспроигрышный вариант подарка для него, а у журналистов — темы для обсуждения в интервью.