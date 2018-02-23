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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 19:54 | Фигурное катание | Чемпионат.com

«Загитова едет еле-еле. Это смешно. Но посмотрите, как порхает наша американка!»

Фигуристка Нагасу приехала на ОИ, чтобы пробиться в «Звёзды на льду». Американские СМИ восхищаются ей, а Загитову уничтожают.

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© РИА "Новости"
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Первая золотая медаль сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, очевидно, встала комом в горле у американской общественности. На победительницу соревнований в женском одиночном катании Алину Загитову свалились просто тонны грязи за её программу и то, как она, по мнению американских специалистов, обманом завоевала золотую медаль. Давайте разбираться, в чём суть претензий со стороны США в адрес 15-летней россиянки.

«Загитова просто обошла систему»

Подняла панику изначально американская фигуристка Эшли Вагнер, которая ещё после командного турнира сказала, что не готова принять выступление Загитовой, где она отложила все прыжки на вторую часть программы, чтобы получить максимальное количество баллов. И вот крупнейшее изданиеUSA Today не только поддержало Вагнер, но и развило тему доминирования россиянок в женском фигурном катании. Вот что пишет журналистка издания Кристин Бреннан.

«Олимпиада была бы не Олимпиадой, если бы здесь не было противоречий. Конечно, в одном из них задействована россиянка. Алина Загитова поставила свои прыжки исключительно на последние две минуты своей программы. Повторю, вообще все свои прыжки! Сначала она просто катается, а потом прыгает как сумасшедшая, чтобы получить 10% бонусом. Она пытается просто обойти систему, и ей это удалось. Вообще эта система рассчитана на то, что ты сделаешь пару прыжков в первой половине и уже на фоне усталости имеешь право на этот бонус во второй части».

«Почему Загитову не штрафуют?»

Бреннан в пример ставит американку Мирай Нагасу, которая, по её мнению, показала гораздо более сбалансированный прокат, чем Загитова. Смотрим таблицу результатов и пытаемся найти Нагасу. Где же она? Ах вот, на 10-м месте! С отставанием более чем в 50 баллов от Алины. То есть журналистка напрямую указывает на полную некомпетентность судей.

«Нагасу вообще не рассматривалась в качестве претенденток на победу, хотя сделала исторический тройной аксель на Олимпиаде и помогла США взять бронзу в командном турнире. В отличие от Загитовой у Мирай сбалансированная программа. Она сделал пять прыжков в первой части и три во второй. Многие задают вопрос, а почему Загитову не штрафуют за такую программу. Ведь у судей для этого есть все доступные инструменты».

«Загитову надо оштрафовать. Она еле-еле едет по льду»

На один из этих вопросов отвечает уважаемый американский судья Джо Инман, который судил на Олимпиаде в Солт-Лейк Сити в 2002 году, но которого почему-то не взяли судить на Играх в Пхёнчхане.

«Когда всё, что ты делаешь во второй части программы, это прыгаешь, прыгаешь и ещё раз прыгаешь, то давай, расскажи мне, что это сбалансированная программа. Должен быть баланс, чтобы обе части были сложными. Это должно было отразиться в баллах за построение программы, где с неё должны были снять два балла».

Серебряный медалист Олимпиады 1992 года Пол Уайли уверен, что с Загитовой должны были снять баллы ещё и за владение коньком.

«Я чувствую, что она катается слишком медленно. Она еле-еле едет по льду. Это смешно. Я даже не чувствую, что она развивает максимальную скорость во время исполнения программы. Не думаю, что олимпийская чемпионка может так прогуливаться по льду как на бульваре. Загитова не смогла бы сделать свои прыжки во второй части программы, если бы хоть немного ускорялась в первой. Сравните её скорость со скоростью Мирай Нагасу. Просто посмотрите на медленную Загитову и на то, как Мирай порхает по льду перед своим тройным акселем».

Тупая звезда

Вы, наверное, задаётесь вопросом, что это за Мирай Нагасу, которая во всём лучше нашей Алины Загитовой, но при этом заняла только 10-е место. Ей 24 года и чтобы понять, кто она такая, достаточно просто прочитать, что она сказала после завершения соревнований сегодня.

«Я приехала сюда только для того, чтобы меня заметили и взяли в шоу “Танцы со звёздами”, потому что я — звезда. Я уже вошла в историю здесь, выполнив первый в истории Америки тройной аксель. Думаю, что это нехилое достижение. Надеюсь, что получу больше возможностей, чтобы показать миру свой невероятный талант. Я смеялась во время исполнения программы, так как воспринимала это как кастинг на “Танцы со звёздами”. Это были долгие три недели, за которые я спасла бронзу для сборной США, вытащив команду на третье место. А ещё мне пришлось мириться со сложными условиями проживания. За всё время я ни разу не приняла горячий душ. В сборной США много спортсменов, так что каждый раз, когда я приходила в душ, горячую воду уже всю украли».

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Александр Говоров
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Фигурное катание

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