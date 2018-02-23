Первый тренер Загитовой: Каких-то сверхспособностей в Алине изначально не было
Первый тренер Алины Загитовой и её младшей сестры 10-летней Сабины Наталья Антипина рассказала о первых шагах будущей олимпийской чемпионки, которая переехала в Москву из Ижевска в 2014 году.
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Видимо, что-то случилось...
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«Алина сразу обращала на себя внимание — тоненькая, красивая, то, что нужно для фигурного катания.
Но
Посмотрите, как Сабина похожа на Алину. Их характеры у них схожи. В спорте же что главное — терпение и труд, а еще целеустремленность и бойцовские качества. Только тогда будет результат. У обеих сестёр Загитовых этого не отнять. Видимо, девочкам отцовские гены передались.
Переехав в Москву, Алина дважды травмировалась — весной 2014 года у нее был перелом руки и ноги. Любой другой на месте Алины и ее родителей подумал бы, стоит ли дальше заниматься фигурным катанием, не знак ли это, что пора завязывать со спортом? Но Алина сильная, справилась с испытаниями.
К сожалению, в Ижевске нет условий для воспитания фигуристов самого высокого уровня. В Москве с Алиной работает целая команда — тренер по скольжению, тренер по прыжкам, хореограф. У нас таких возможностей нет. Еще четыре года назад у нас даже своего катка не было, мы тренировались на массовом льду. Поэтому чтобы отобраться на Олимпиаду, Алине нужно было попасть именно в эту группу, именно к этому тренеру.
А с Алиной мы связь не теряем. Когда она приезжает в Ижевск, обязательно приходит к нам в «Олимпиец» повидаться, — приводит слова Антипиной «Комсомольская правда».
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