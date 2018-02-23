Российские спортсмены завоевали в пятницу золото и серебро на Играх в Пхёнчхане

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Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева показали одинаковый результат в произвольной программе в женском катании, однако за счет лучше выполненной короткой программы золотую медаль выиграла 15-летняя Загитова. Она принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх в Пхёнчхане, Загитова также стала серебряным призером в командном турнире.

18-летняя Медведева стала двукратным серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане, во второй раз в сезоне уступив Загитовой — второй Медведева стала и на январском чемпионате Европы в Москве. Бронзовым призером стала канадка Кейтлин Осмонд, которая ранее победила в Пхёнчхане командном турнире. Еще одна россиянка Мария Сотскова показала восьмой результат.

На счету команды олимпийских атлетов из России стало 14 медалей — одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых. Золото выиграла Алина Загитова (фигурное катание), серебро завоевали Евгения Медведева (фигурное катание), фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон), мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды, Ильи Бурова (фристайл, акробатика) и Сергея Ридзика (фристайл, ски-кросс).

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Первый хоккейный финал с 1998 года

Хоккеисты сборной России впервые с 1998 года вышли в олимпийский финал, со счетом 3:0 обыграв соперников из Чехии. Шайбами во втором периоде отметились Никита Гусев и Владислав Гавриков, окончательный счет броском в пустые ворота установил на 60-й минуте Илья Ковальчук, для которого эта шайба стала пятой на турнире. Российский голкипер Василий Кошечкин парировал 31 бросок чешских хоккеистов.

В 1998 году сборная России в финале олимпийского турнира в японском Нагано уступила как раз чехам — 0:1, за последующие 20 лет на Олимпиадах выиграв лишь бронзу в 2002 году. В последний раз отечественные хоккеисты выиграли олимпийское золото в 1992 году под руководством Виктора Тихонова на Играх во французском Альбервилле, где под олимпийским флагом выступала Объединенная команда.

В финале 25 февраля команда олимпийских атлетов из России сыграет со сборной Германии, которая совершила уже вторую сенсацию на турнире, со счетом 4:3 победив канадцев. Немецкие хоккеисты не выигрывали олимпийских медалей с 1976 года, когда бронзу завоевала команда ФРГ, повторив успех 1932 года.

Матч за третье место мужского хоккейного турнира состоится 24 февраля.

Еще один российский допинг

В пятницу стало известно, что в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой, взятой 18 февраля, обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Как говорится в заявлении Федерации бобслея России, взятая у Сергеевой проба 13 февраля была чистой, при этом медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. «Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру ответственности и осознают, как случившееся может отозваться на судьбе всей команды», — говорится в заявлении.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Сергеева выступала с разгоняющей Анастасией Кочержовой, показав 12-й результат. По заявлению руководителя делегации олимпийских атлетов из России Станислава Позднякова, случай с положительной допинг- пробой Сергеевой говорит об определенной степени халатности спортсменки. Как заявил Поздняков, найденный в допинг-пробе Сергеевой препарат входит в состав средства для поддержки миокарда, которое в основном используется пожилыми людьми. «Три года назад этот препарат попал в запрещенный список, с тех пор он никак не может использоваться спортсменкой. Федерация будет проводить собственное расследование», — говорится в заявлении Позднякова.

Два года назад у Сергеевой был обнаружен другой запрещенный препарат мельдоний, стимулирующий работу сердца.

Как и многие другие российские спортсмены, Сергеева не получила наказания, так как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сочло, что свойства мельдония были изучены не до конца, поэтому санкции не применялись к спортсменам, завершившим прием лекарств с этим веществом до его включения в список WADA с 1 января 2016 года.

Триумфальный шведский биатлон

Мужская сборная Швеции стала победителем биатлонной эстафеты 4×7,5 км — олимпийскими чемпионами стали Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон и Фредрик Линдстрём. Шведская команда оказалась единственной из 18 вышедших на старт, кто не допустил штрафных кругов — такое наказание получил даже трехкратный олимпийский чемпион Пхёнчхана Мартен Фуркад, который бежал за сборную Франции на третьем этапе.

Серебряные медали выиграли норвежцы Ларс Хельге Биркеланд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен, отстав от шведов на 55,5 секунды. Третий результат показала команда Германии (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемп), с тремя штрафными кругами отставшие от победителя на две с лишним минуты. Французская команда показала лишь пятый результат.

В биатлонном турнире Олимпиады разыграны все 11 комплектов медалей. По три золота выиграли биатлонисты Германии и Франции, немцы при этом завоевали семь наград разной пробы.

Фуркад победил в гонке преследования, масс- старте и в составе смешанной эстафеты, два золота на счету немки Лауры Дальмайер, которая стала первой в спринте и гонке преследования. Накануне женскую эстафету выиграла сборная Белоруссии, лидер которой Дарья Домрачева стала первой в истории биатлона четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Российский биатлон впервые остался без олимпийских медалей. Приглашения в Пхёнчхан от Международного олимпийского комитета (МОК) получили лишь Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Двукратный Нёйс

Кьелд Нёйс из Нидерландов стал олимпийским чемпионом по конькобежному спорту на дистанции 1000 м, повторив свой успех на 1500 м. Нёйс на четыре сотые секунды опередил норвежца Ховарда Лорентцена, третьим стал Ким Тхэ Юн из Южной Кореи. В начале января в Коломне чемпионом Европы на дистанции 1000 м стал российский конькобежец Павел Кулижников, серебряным призером — Денис Юсков, которые не получили от МОК приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане.

В пятницу определились бронзовые призеры мужского турнира по керлингу — ими стали швейцарцы во главе со скипом Бенуа Шварцем. В матче за третье место они победили олимпийских чемпионов и чемпионов мира из Канады — 9:7. В субботу в мужском финале сыграют команды Швеции и США.

В финал женского турнира вышли команды Южной Кореи и Швеции. Кореянки в экстра-энде победили сборную Японии — 8:7, тогда как шведская команда оказалась сильнее британок — 10:5.

Матч за третье место между сборными Великобритании и Японии состоится в субботу, финал с участием команд Южной Кореи и Швеции — 25 февраля.

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