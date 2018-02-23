«Мы чокнулись! Это наше «Чудо на льду». И им ещё играть с Россией

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Олимпиада в Пхёнчхане приобретает всё более сюрреалистический характер. Во втором полуфинале сборная Канады проиграла со счётом 3:4 Германии. Немцы впервые в своей истории будут бороться за олимпийское золото. 25 февраля нас ждёт финал Россия — Германия.

Кажется, игроки сами были в шоке от такого развития событий. В микст-зоне пресс-атташе немецкой сборной трогательно обнимался с хоккеистами и чуть ли не плакал, а за стенкой раздавались радостные крики из раздевалки победителя.

«Нельзя проигрывать такие матчи»

— Конечно, мы очень разочарованы, — заявил после поражения главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден. — Матч получился очень трудным, возможно, намного более трудным, чем мы предполагали. Одним из ключевых моментов игры было наше удаление за нарушение на вбрасывании. Мы имели преимущество и по броскам, и по вбрасываниям, но отыграться уже было очень трудно. В третьем периоде мы перебросали соперника 15 — 1, но так и не смогли сравнять счёт.

При этом я должен признать: это был матч, который сборная Канада должна была выигрывать. Мы не можем позволить себе проигрывать такие матчи. Это очень тяжёлое поражение.

«Канада ехала не за бронзой»

— Соперник оказывал на нас серьёзное давление, — признался канадский защитник Максим Норо. — Мы провели хороший матч, создавали моменты. Но немцы — очень мобильная команда, они забили свои голы. Мы поздно начали отыгрываться, если не играешь все 60 минут в полную силу против сильного соперника, то такой результат ты и получишь.

Конечно, когда ты много играешь в меньшинстве, то тяжело отыгрываться, удаления нас подвели. Нам очень тяжело сейчас, завтра на матч за третье место нам нужно проснуться со свежей головой. Борьба за бронзу — позитивный момент. Хотя это не то, за чем мы сюда приехали.

Крис Ли же напротив заявил, что будет рад борьбе за третье место:

— Мы пытались отыграться. Делали всё возможное, чтобы выровнять игру, но им слишком часто удавалось блокировать наши броски. Мы слишком часто удалялись, особенно во втором периоде. Соперник наказывал нас за это. В некоторых моментах нам везло, они могли нас дожать, но удача в некоторых моментах была на нашей стороне. В то же время нам не всегда везло с реализацией своих.

Чувствую себя уставшим. Игра получилось динамичной, особенно в третьем периоде. Мы приехали сюда, чтобы выиграть медаль и нас всё ещё есть шанс это сделать. Будем рады, если это случится.

«Немцы должны были немного чокнуться»

Немцы не скрывали радости. Кто из них до начала турнира мог мечтать о выходе в финал?

— Мы должны были немного чокнуться, чтобы поверить в собственные мысли. Сейчас всё стало понятным, — сказал защитник сборной Германии Мориц Мюллер.

Ещё один игрок немецкой обороны светился от счастья в микст-зоне.

— Мы просто счастливы сейчас, это непередаваемые ощущения, — признался Кристиан Эрхофф. — На протяжении двух последних лет у нас сохранялся нынешний состав команды, мы прошли через квалификацию в Риге. От матча к матчу мы прибавляли и смогли добиться результата, чем горды.

— Как на немецком будет «Чудо на льду»?

— Не могу даже сформулировать сейчас. Но, конечно, это потрясающий момент для немецкого хоккея. Дома сейчас все безумно рады, матч транслировали по национальному телевидению. Это действительно наше «Чудо на льду». Мы гарантировали себе медали. Я просто горжусь быть частью этой команды. Марко привил нашей группе хоккеистов отличную систему игры, все прибавляли ото дня ко дню.

— Кого знаете из сборной России?

— Я знаю нескольких хоккеистов, с которыми играл. Кто у них играет под номером десять? Чуть позже придёт время фокусироваться на следующем матче.

— Что скажите хейтерам и критикам, которые называют этот олимпийских хоккей ненастоящим?

— Да какая разница! Я ведь вернусь домой с медалью!

«Пока не могу думать о сборной России»

Солидарен был с этим мнением и главный тренер второго финалиста Марко Штурм.

— Мне всё равно, что люди говорят, что Олимпиада — слабый турнир без игроков НХЛ, — сказал немецкий специалист. — В будущем, я надеюсь, что энхаэловцы будут приезжать на Игры. Считаю, что на Олимпиаде должны выступать все сильнейшие. Но сейчас меня не волнуют эти разговоры, у нас медаль, это самое главное.

— Как добились победы над Канадой?

— После того как мы обыграли шведов, знали, что в полуфинале будет сложно, но верили в себя. Конечно, нам повезло. Но мы заслужили выход в финал. Не знали, что ожидать от канадцев.

— Что скажите о сборной России?

— Я пока не могу думать о сборной России, мы сейчас просто счастливы. Хотим радоваться сегодня этому результату. Завтра утром мы со всем тренерским штабом сфокусируемся на российской команде и, без сомнения, постараемся сыграть в воскресенье хорошо.