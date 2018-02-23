Путин поздравил тренеров Загитовой и Медведевой с успехом на Олимпиаде‍

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«В ярком успехе российских фигуристок — ваш огромный вклад, повседневная упорная работа, умение найти нужные слова, настроить воспитанниц на борьбу и победу», — говорится в телеграмме.

Также Путин поздравил и самих спортсменок. Алине Загитовой российский лидер пожелал вдохновения, удачи и новых значимых достижений, Евгении Медведевой — новых побед, благополучия и также удачи.

Победу российских фигуристок уже прокомментировали многие российские спортсмены. По словам известного фигуриста Алексея Ягудина, у Медведевой была травма, которая мучила ее с самого начала сезона.

«К сожалению, ей пришлось сняться с чемпионата России и финала Гран-при, но она восстановилась и с хорошим настроением, в хорошей физической форме выходила на эту Олимпиаду», — цитирует его слова «Газета.ру».

Ранее американская фигуристка Тара Липински сравнила Загитову с главой компании Space X Илоном Маском. По словам олимпийской чемпионки из США, Загитова, как и миллиардер, делает вещи, которые до нее никто никогда не делал.