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23 февраля 2018, 19:26 | Хоккей | Р-Спорт

Российские хоккеисты сыграют в финале Олимпиады в красной форме

КАННЫН, 23 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная России по хоккею в финале Олимпиады в Южной Корее сыграет против команды Германии в форме красного цвета, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской национальной команды.

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© РИА "Новости"

Сборная России встретится с командой Германии в финале Олимпиады 25 февраля.

Российские хоккеисты в ходе турнира три матча провели в форме красного цвета, две игры — против словаков в группе (2:3) и в полуфинале с чехами (3:0) — в белой форме.

Российская команда сыграет в финале олимпийского турнира впервые с 1998 года.
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Хоккей

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