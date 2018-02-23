Российские хоккеисты сыграют в финале Олимпиады в красной форме

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Сборная России встретится с командой Германии в финале Олимпиады 25 февраля.

Российские хоккеисты в ходе турнира три матча провели в форме красного цвета, две игры — против словаков в группе (2:3) и в полуфинале с чехами (3:0) — в белой форме.

Российская команда сыграет в финале олимпийского турнира впервые с 1998 года.