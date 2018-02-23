Институт Национальных антидопинговых агентств призвал МОК оставить дисквалификацию России в силе
Институт Национальных антидопинговых агентств (iNADO) опубликовал открытое письмо к членам МОК и комиссии по олимпийским атлетам из России.
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В нем в частности говорится, что в организации обеспокоены сообщениями о возможной сделке между МОК и Россией, по условиям которой сборная России получит возможность пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане. По мнению iNADO, это поставит под вопрос интересы чистых спортсменов, которых такое решение приведет в ярость, и целостность спорта.
В письме подчеркивается, что наличие допинговой системы в России было подтверждено несколькими расследованиями (независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, комиссиями Освальда и Шмида, решениями CAS).
В заключении институт Национальных антидопинговых агентств призвал МОК оставить временное отстранение Олимпийского комитета России в силе до тех пор, пока ОКР не выполнит следующие пункты:
— признает отчеты Макларена, решения комиссий Освальда и Шмида,
— продемонстрирует раскаяние и принесет извинения за причиненный вред,
— выполнит дорожную карту ВАДА по восстановлению РУСАДА,
— призовет прекратить все атаки на информаторов и гарантирует их безопасность,
— передаст ВАДА
— выплатит штраф и выполнит другие условия МОК.
Напомним, что
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