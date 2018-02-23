Олимпиада-2018. День 15-й. Лыжи или сноуборд? Всё и сразу. И с медалями!
24 февраля на Олимпиаде будет разыграно восемь комплектов наград. Представляем все финалы, полное расписание дня и шансы российских атлетов.
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Лишь спустя две недели после открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане сборная России открыла счёт своим золотым медалям. Первой ласточкой стала победа в женском одиночном катании Алины Загитовой.
В субботу у наших олимпийцев будет сразу несколько шансов закрепить успех. Первыми в борьбу вступят сноубордисты. У женщин ощутимые шансы на медаль есть у двух россиянок — призёра Игр в Сочи Алёны Заварзиной и
У мужчин в аналогичной дисциплине в борьбу вступят действующий олимпийский чемпион Вик Уайлд, который входит в десятку главных фаворитов и Андрей Соболев, чьи медальные шансы смотрятся даже предпочтительнее, чем у
Основные же надежды на медали по традиции в лыжных гонках.
Хотя главными фаворитами на этой дистанции считаются финн Ийво Нисканен, казахстанец Алексей Полторанин и швейцарец Дарио Колонья.
24 февраля. Суббота. День 15-й
Расписание финалов. Разыгрывается восемь комплектов наград
5:00. Сноуборд. Мужчины. Биг эйр. Финал 3
6:34. Горные лыжи. Командные соревнования. Финал
8:00. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км, классический ход
8:30. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
8:37. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
9:35. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Швеция — США
15:30. Конькобежный спорт.
16:00. Конькобежный спорт.
Полное расписание соревнований
3:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
3:27. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
3:30. Бобслей. Мужчины, четвёрки. 1-й заезд
4:00. Сноуборд. Биг эйр. Мужчины. Финал 1
4:30. Сноуборд. Биг эйр. Мужчины. Финал 2
5:00. Горные лыжи. Командные соревнования. 1/8 финала
5:07. Бобслей. Мужчины, четвёрки. 2-й заезд
5:45. Горные лыжи. Командные соревнования. ¼ финала
6:10. Горные лыжи. Командные соревнования. Полуфиналы
6:28. Горные лыжи. Командные соревнования. Малый финал
7:30. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
7:45. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
8:00. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. ¼ финала
8:08. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. ¼ финала
8:18. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфиналы
8:22. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфиналы
8:28. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Малый финал
8:34. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Малый финал
14:00. Конькобежный спорт.
14:05. Кёрлинг. Женщины. Матч за третье место. Великобритания — Япония
14:45. Конькобежный спорт.
15:10. Хоккей. Мужчины. Матч за третье место. Чехия — Канада.
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