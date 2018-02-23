Олимпиада-2018. День 15-й. Лыжи или сноуборд? Всё и сразу. И с медалями!

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Лишь спустя две недели после открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане сборная России открыла счёт своим золотым медалям. Первой ласточкой стала победа в женском одиночном катании Алины Загитовой.

В субботу у наших олимпийцев будет сразу несколько шансов закрепить успех. Первыми в борьбу вступят сноубордисты. У женщин ощутимые шансы на медаль есть у двух россиянок — призёра Игр в Сочи Алёны Заварзиной и экс-обладательницы Кубка мира Екатерины Тудегешевой. Главным же фаворитом соревнований в параллельном гигантском слаломе является чешка Эстер Ледецка, которая уже стала олимпийской чемпионкой этих Игр в горнолыжном супергиганте.

У мужчин в аналогичной дисциплине в борьбу вступят действующий олимпийский чемпион Вик Уайлд, который входит в десятку главных фаворитов и Андрей Соболев, чьи медальные шансы смотрятся даже предпочтительнее, чем у экс-американца. В горных лыжах впервые в олимпийской истории дебютируют командные соревнования. Сборная России в 1/8 финала сразится с командой из Норвегии и с большой вероятностью завершит борьбу за медали на этой стадии.

Основные же надежды на медали по традиции в лыжных гонках.

На старт мужского классического марафона выйдет серебряная российская четвёрка. Но если шансы «конькистов» Дениса Спицова и Алексея Червоткина оцениваются не высоко и они будут больше полезны в командной работе, то Александр Большунов и Андрей Ларьков способны побороться за награды.

Хотя главными фаворитами на этой дистанции считаются финн Ийво Нисканен, казахстанец Алексей Полторанин и швейцарец Дарио Колонья.

24 февраля. Суббота. День 15-й

Расписание финалов. Разыгрывается восемь комплектов наград



5:00. Сноуборд. Мужчины. Биг эйр. Финал 3

6:34. Горные лыжи. Командные соревнования. Финал

8:00. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км, классический ход

8:30. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал

8:37. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал

9:35. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Швеция — США

15:30. Конькобежный спорт. Масс-старт. Женщины. Финал

16:00. Конькобежный спорт. Масс-старт. Мужчины. Финал.