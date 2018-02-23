Брызгалов: Финал Россия — Германия — это безобразие, Евротур, а не Олимпиада
Бронзовый призёр Олимпиады известный вратарь Илья Брызгалов прокомментировал попадание в финал олимпийского хоккейного турнира команды Германии, где она встретится с Россией.
«Вообще не шокирован победой Германии над Канадой. Я же говорил, что это Евротур идёт. Чему тут удивляться? Какие имена есть в сборной Канаде? Разве Вольски или Брюле сильнее Эрхоффа и Зайденберга? Да бросьте. Их лучшие годы остались давно позади. К тому же Брюле и Вольски никогда звёздами в НХЛ не были.
Финал Россия — Германия — этим всё сказано на этой хоккейной Олимпиаде. Если бы НХЛ приехала в Корею, вы бы могли представите себе таких финалистов? Нет, конечно. Если убрать российскую сборную, то на Играх каждый мог обыграть каждого, что в принципе и происходило. Россия сильнее всех наголову.
Россия не
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