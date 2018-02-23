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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 21:20 | Хоккей | Чемпионат.com

Брызгалов: Финал Россия — Германия — это безобразие, Евротур, а не Олимпиада

Бронзовый призёр Олимпиады известный вратарь Илья Брызгалов прокомментировал попадание в финал олимпийского хоккейного турнира команды Германии, где она встретится с Россией.

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© AP 2018
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«Вообще не шокирован победой Германии над Канадой. Я же говорил, что это Евротур идёт. Чему тут удивляться? Какие имена есть в сборной Канаде? Разве Вольски или Брюле сильнее Эрхоффа и Зайденберга? Да бросьте. Их лучшие годы остались давно позади. К тому же Брюле и Вольски никогда звёздами в НХЛ не были.

Финал Россия — Германия — этим всё сказано на этой хоккейной Олимпиаде. Если бы НХЛ приехала в Корею, вы бы могли представите себе таких финалистов? Нет, конечно. Если убрать российскую сборную, то на Играх каждый мог обыграть каждого, что в принципе и происходило. Россия сильнее всех наголову.

Россия не всё-таки, а обязательно выиграет! Для игроков это несомненно будет большой победой, звание олимпийских чемпионов с ними остается до конца их жизни. Со временем забудется, были энхаэловцы или нет. В статистику пойдёт, что «Олимпийские атлеты из России» выиграли Олимпиаду в Пхёнчхане, чиновники отчитаются, что они молодцы. Я буду очень рад за ребят! Но если смотреть с профессиональной точки зрения, то это безобразие, а не турнир, — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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Хоккей

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