Тренер сборной Германии по хоккею заявил, что пока не думает о финале ОИ с россиянами

Сборная Германии обыграла команду Канады в полуфинале олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане со счетом 4:3 и стала соперником российских хоккеистов по финалу.

«Я пока не думаю о финальном матче с россиянами. Мы счастливы в данный момент, завтра вместе с тренерским штабом разберем их игру. Без сомнения, наша команда выйдет с тем же настроем, что и на протяжении всего турнира», — сказал Штурм.

«Я не думаю о людях, которые считают эти Олимпийские игры фальшивыми, потому что здесь нет игроков НХЛ (Национальной хоккейной лиги — прим. ТАСС). Это не наше правило, не наше решение. Надеюсь, что игроки НХЛ будут играть на Олимпиаде, сильнейшие игроки должны участвовать в этом турнире», — заключил специалист.

Финал олимпийского турнира пройдет 25 февраля (начало — 07:10 мск).