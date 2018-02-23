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Олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане 14 февраля открылся двумя сюрпризами — сборная Олимпийских атлетов из России безлико проиграла Словакии — 2:3, а Словения нанесла поражение США — 3:2 ОТ. Но настоящая сенсация произошла в плей-офф: сборная Германии после победы в квалификации над Швейцарией (2:1 ОТ) в четвертьфинале оставила за бортом турнира Швецию — 4:3 ОТ и в полуфинале — Канаду — 4:3. России перед воскресным финалом есть, чего опасаться. «СЭ» вспоминает десять матчей Игр с самыми неожиданными результатами.

1. США — СССР — 4:3 (1980 год, Лейк-Плэсид, США)

Согласно исследованиям в США, американцы, родившиеся в середине прошлого столетия, никогда не забудут, что с ними происходило во время следующих событий. Это убийство Джона Кеннеди, первые шаги человека на Луне и победа сборной США над «Красной машиной» на Играх-80. В те времена сборная США не претендовала даже на медали на Олимпиадах, тогда как советские хоккеисты завоевывали золото на пяти из шести Игр (с 1964-го по 1980-й).

Американцы под руководством Херба Брукса вышли в финальную группу (4 команды), перед встречей с СССР вся раздевалка была увешана телеграммами с пожеланиями удачи. Сборная США трижды отыгрывалась по ходу матча с советскими хоккеистами и только в третьем периоде вышла вперед. Концовку подопечные Брукса провели очень надежно, и после финальной сирены вместе со всей ареной отмечали фантастический успех. В учебниках по истории эту игру называют «Чудом на льду», а многие звезды НХЛ рассказывали потом, что стали заниматься хоккеем, посмотрев этот матч.

2. Великобритания — Канада — 2:1 (1936 год, Гармиш-Партенкирхен, Германия)

Игры проходили в нацистской Германии всего за три года до начала Второй мировой войны. В хоккейном турнире приняло участие 15 сборных — рекорд для Олимпиад. Сенсационное выступление сборной Великобритании началось с победы над канадцами. Любопытно, что до старта турнира Канада подала протест против действий британцев.

Менеджер Великобритании Джон Ахерн, который также возглавлял местную федерацию хоккея, уговорил несколько выходцев с островов, живущих в Канаде, выступить именно под британским флагом. А когда двух хоккеистов Великобритании захотели отстранить из-за протестов канадцев, Ахерн пригрозил бойкотировать турнир. В итоге британцы были допущены и завоевали золото. Для канадцев поражение от них стало первым в истории в противостоянии с европейскими сборными.

3. Белоруссия — Швеция — 4:3 (2002 год, Солт-Лейк-Сити, США)

Самое главное достижение в истории белорусского хоккея. Наши соседи набрали ноль очков на групповой стадии, зато в четвертьфинале смогли четырежды огорчить «Тре Крунур». Каждый раз шведы, имевшие почти трехкратное преимущество по броскам (47:19), отыгрывались, но на четвертую шайбу в исполнении Владимира Копатя ответа не нашлось.

Как это произошло? Решающий бросок белорусский защитник совершил с синей линии, голкипер Томми Сало неудачно подставил плечо, после чего шайба опустилась в сетку. После матча в Минске был устроен большой праздник. Однако в этой игре белорусы отдали все свои силы и дальше только проигрывали: в полуфинале — канадцам (1:7), в матче за бронзу — России (2:7).

4. США — Чехословакия — 5:1 (1972 год, Саппоро, Япония)

Американцы приехали в Японию после шестого места в Гренобле-68, на чемпионатах мира им также не удавалось блеснуть: одна бронза с 1961 года. Но в Саппоро США смогли справиться с одной из сильнейших европейских сборных.

Аккуратная и надежно действующая в обороне Чехословакия пропустила пять шайб только дважды — от советской сборной и от американцев. При этом, «звездно-полосатые» пропустили всего лишь один раз, хотя чехословацкие хоккеисты нанесли 51 бросок. Это победа позволила США получить серебряные медали, ведь в финальном раунде у них и Чехословакии было по шесть очков, а при равенстве баллов все решала очная встреча.

5. Финляндия — Канада — 4:3 (1980 год, Лейк-Плэсид, США)

За 11 олимпийских турниров (1920−1968 гг.) сборная Канады только один раз оказалась без медалей — это был Инсбрук-64. Перед Играми в США канадцы дважды не участвовали в Олимпиадах. В 80-м «Кленовые листья» вернулись, чтобы показать свой худший до Турина-2006 результат в истории.

Канадцы финишировали на шестом месте из-за поражений от СССР и Финляндии. Если проигрыш советским хоккеистом никого не удивил, то набирающая силу финская команда одержала сенсационную победу.

За финнов тогда выступал 19-летний Яри Курри, будущий пятикратный обладатель Кубка Стэнли, а также ряд будущих звезд, которые потом уехали в НХЛ. Победа над канадцами в группе позволила финнам побороться за медали, но в итоге они лишь повторили свой лучший результат на Играх — четвертое место.

6. Финляндия — Канада — 5:2 (1968 год, Гренобль, Франция)

Очередное противостояние финской и канадской хоккейных школ. Тогда сборная Суоми в первый раз смогла огорчить «кленовых». На этом турнире Канада заняла третье место, отстав от Чехословакии, завоевавшей серебро, на одно очко. А все из-за того, что на групповом этапе канадцы уступили финнам с разницей в три шайбы.

Хоккеисты Суоми завершили турнир во Франции на пятом месте, но команда Густава Бубника (единственный случай в истории, когда финнов тренировал чешский специалист) на всю жизнь запомнила эту победу в матче с неуступчивыми канадцами. Да и во всем мире писали о том, что канадцев теперь обыгрывает не только СССР.

7. Швейцария — Канада — 2:0 (2006 год, Турин, Италия)

На Играх в Италии сборная Канады впервые с 1992 года встретилась на Олимпиадах с Россией и проиграла (0:2). Но это случилось в четвертьфинале, а на групповом этапе «Кленовые» заняли лишь третье место в группе. Причиной стала неудачная игра против сборной Швейцарии, которая впервые заявила о своей силе в матче с чехами (3:2).

Канаду швейцарцы обыграли всухую, вратарь Мартин Гербер провел фантастический матч, отразив совершенно невероятные броски. Судьи также не засчитали две заброшенные канадцами шайбы, так что Швейцарии явно фартило в тот день.

8. Финляндия — СССР — 2:1 (1988 год, Калгари, Канада)

Этот матч долго обсуждали шведские журналисты, обвинявшие СССР в сдаче матча своим соседям финнам.

Обыграв советских хоккеистов, сборная Финляндии оказалась в таблице финального этапа выше Швеции и завоевала серебро, тогда как «Тре Крунур» получили лишь бронзу. Шведы пытались связать это поражение СССР с заключенным в 1948 году финско-советским договором о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», который продлевался каждые 20 лет.

Дело в том, что команда Виктора Тихонова еще до матча с финнами обеспечила себе олимпийское золото. Однако главный тренер Суоми Пентти Матикайнен вспоминал этот матч в интервью: «Тихонов в заключительные три минуты выпускал на лед лучших игроков, свою лучшую пятерку: Фетисов — Касатонов — Макаров — Ларионов — Крутов».

9. Финляндия — Россия — 5:0 (1994 год, Лиллехаммер, Норвегия)

На том турнире сборная России впервые в новом статусе встречалась с финнами, уступив по итогам двух матчей со счетом 0:9. Наша команда привезла довольно средний состав — лидерами были Равиль Гусманов и Алексей Кудашов. У Финляндии, как и у России, не было подмоги из НХЛ, зато были будущие звезды заокеанской лиги. Ту сборную очень долго сами финны считали лучшей в истории, а вели ее за собой Саку Койву и Йере Лехтинен.

Сначала россияне встретились с финнами на групповом этапе, и во втором периоде матча наша команда пропустила четыре шайбы. Затем Финляндия проиграла в полуфинале Канаде (3:5), а в матче за бронзу вновь разгромила россиян.

10. США — СССР — 3:2 (1960 год, Скво-Вэлли, США)

Впервые в истории Олимпийских Игр золотые медали завоевали хозяева соревнований. Американская сборная справилась со всеми конкурентами, включая и соседей из Канады, взявших серебро. Главным же событием стала победа над сильной советской сборной, в составе которой выделялись Николай Сологубов (лучший защитник турнира) и Вениамин Александров (лучшей бомбардир сборной СССР с 13 очками).

Руководил же командой легендарный Анатолий Тарасов. США с большим трудом обыграли советских хоккеистов, на льду блистал Джек Маккартэн, которого признали лучшим голкипером турнира. Для «звездно-полосатых» победа на этих Играх стала первой в истории.