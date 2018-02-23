Опрос Insidethegames: российские спортсмены не должны пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады
Спортивный сайт Insidethegames.biz провел опрос среди своих пользователей.
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Читатели отвечали на вопрос, должна ли российская делегация пройти на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане под своим флагом. 39 процентов опрошенных ответили утвердительно, почти 61 процент — отрицательно.
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