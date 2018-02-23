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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 18:44 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Опрос Insidethegames: российские спортсмены не должны пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады

Спортивный сайт Insidethegames.biz провел опрос среди своих пользователей.

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© РИА "Новости"

Читатели отвечали на вопрос, должна ли российская делегация пройти на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане под своим флагом. 39 процентов опрошенных ответили утвердительно, почти 61 процент — отрицательно.
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