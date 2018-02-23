Мама Сергеевой: У Нади есть проблемы с сердцем, но допинг она не принимала
Мама бобслеистки Надежды Сергеевой, в
допинг-пробе которой на Олимпиаде в Пхёнчхане найден триметазидин, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Сергеева наотрез отказывается верить в сознательный прием препарата дочерью.
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«Прежде всего хочу сказать, что моя дочь не принимала допинг. Она у нас великий труженик и в любой день — неважно, в отпуске или где — у неё было по две тренировки.
И старт у неё всегда был лучший в команде. Допинг она не принимала. Она же не сумасшедшая — поехать на Олимпиаду и разово принять допинг! Это бред!
Проблемы с сердцем? У неё есть экстасистолы, но она не лечила их, именно чтобы не приближаться к использованию допинга. Может быть, триметазидин ей и нужен, но она его не принимала! — приводит слова
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