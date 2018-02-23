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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 18:40 | Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Мама Сергеевой: У Нади есть проблемы с сердцем, но допинг она не принимала

Мама бобслеистки Надежды Сергеевой, в допинг-пробе которой на Олимпиаде в Пхёнчхане найден триметазидин, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Сергеева наотрез отказывается верить в сознательный прием препарата дочерью.

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© РИА "Новости"

«Прежде всего хочу сказать, что моя дочь не принимала допинг. Она у нас великий труженик и в любой день — неважно, в отпуске или где — у неё было по две тренировки.

И старт у неё всегда был лучший в команде. Допинг она не принимала. Она же не сумасшедшая — поехать на Олимпиаду и разово принять допинг! Это бред!

Проблемы с сердцем? У неё есть экстасистолы, но она не лечила их, именно чтобы не приближаться к использованию допинга. Может быть, триметазидин ей и нужен, но она его не принимала! — приводит слова Сергеевой-старшей «Матч ТВ».
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