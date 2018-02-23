Штурм: Мне всё равно, что люди говорят, что без НХЛ Олимпиада — слабый турнир
Главный тренер сборной Германии Марко Штурм прокомментировал выход своей команды в финал олимпийского хоккейного турнира.
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Немцы впервые в истории будут играть за золото.
«Мне всё равно, что люди говорят, что Олимпиада — слабый турнир без игроков НХЛ. В будущем, я надеюсь, что энхаэловцы будут приезжать на Игры. Считаю, что на Олимпиаде должны выступать все сильнейшие. Но сейчас меня не волнуют эти разговоры, у нас медаль, это самое главное», — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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