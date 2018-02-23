Немцы впервые в истории будут играть за золото.



«Мне всё равно, что люди говорят, что Олимпиада — слабый турнир без игроков НХЛ. В будущем, я надеюсь, что энхаэловцы будут приезжать на Игры. Считаю, что на Олимпиаде должны выступать все сильнейшие. Но сейчас меня не волнуют эти разговоры, у нас медаль, это самое главное», — передаёт слова Штурма корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.