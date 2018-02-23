Шорт-хоккей. Почему выход Германии в финал — это провал Олимпиады
Финал, который заслужили эти Игры.
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КАНАДА — ГЕРМАНИЯ — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
Голы: Мацек — 2 (бол., Кахун), 14:43 — 0:1. Плахта — 1 (Хагер), 23:21 — 0:2. Мауэр — 1 (Гок, Вольф), 26:49 — 0:3. Брюле — 2 (бол., Ли, Норо), 28:17 — 1:3. Хагер — 2 (Плахта, Шютц), 32:31 — 1:4. Робинсон — 1 (Томас, Ли), 42:42 — 2:4. Рой — 1 (бол., Ли, Норо), 49:42 — 3:4.
Вратари: Пулен (57:38 — 57:51, 58:24) — Аус ден Биркен.
Штраф: 35 — 15.
Броски: 31 (5+11+15) — 15 (6+8+1).
Судьи: Кубуш, Майер.
23 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
Павел КЛИМОВИЦКИЙ
Сборная Германии заслуживает огромнейшего уважения. Они превратили мечту любого хоккейного середняка в реальность. В Швейцарии, Норвегии, Франции, Дании, Белоруссии, Латвии, Словении и самой Германии каждый год надеются, что им
Немцы — большущие молодцы. Не имея в состав ни одной звезды иной европейской лиги, кроме своей (и это показательно — в КХЛ, шведском/швейцарском чемпионатах эти хоккеисты особо не котируются), грохнуть друг за другом приличных по меркам Старого Света шведов и канадцев — это подвиг. И ведь все по делу: недонастрой и мягкость скандинавов, цирковой вратарь и грубейшие ошибки в обороне североамериканец — не немецкие проблемы.
А теперь о грустном. Что не проблема для Германии — проблема для Олимпиады. Сенсации интересны только в том случае, если они имеют историческое значение. Победа Белоруссии над Швецией в 2002-м — это событие, которые будут еще десятилетия помнить не только в каждой из этих стран, но и в России, и в Финляндии, и в Чехии, да и в Северной Америке — местные Олимпиады, да еще с энхаэловцами
А вот нынешние чудеса … Для Канады, пославшей на Игры примерно десятый состав, это поражение неприятно — но лишь совсем немного. Для тех кленовых хоккеистов, которые лишь благодаря отказу НХЛ от Олимпиады смогли попасть на Олимпиаду, это худший кошмар —
Извините, но это не тот хоккей, который должен быть на Олимпиаде. Это
…А теперь финал Россия — Германия. Мы справедливо говорили о везении команды Олега Знарка, получившую удобную сетку
Россия была единственной сборной этого турнира, чей уровень хоккея можно назвать громким словом «международный». Все остальное — Евротур вперемешку с Еврочелленджем. Даже хороший финал с супервывеской эти Игры заслужить не смогли.
Финал. 25 февраля, воскресенье. 7.10 (время московское). РОССИЯ — Германия
За 3-е место. 24 февраля, суббота. 15.10. Чехия — Канада
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