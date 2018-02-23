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КАНАДА — ГЕРМАНИЯ — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Голы: Мацек — 2 (бол., Кахун), 14:43 — 0:1. Плахта — 1 (Хагер), 23:21 — 0:2. Мауэр — 1 (Гок, Вольф), 26:49 — 0:3. Брюле — 2 (бол., Ли, Норо), 28:17 — 1:3. Хагер — 2 (Плахта, Шютц), 32:31 — 1:4. Робинсон — 1 (Томас, Ли), 42:42 — 2:4. Рой — 1 (бол., Ли, Норо), 49:42 — 3:4.

Вратари: Пулен (57:38 — 57:51, 58:24) — Аус ден Биркен.

Штраф: 35 — 15.

Броски: 31 (5+11+15) — 15 (6+8+1).

Судьи: Кубуш, Майер.

23 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ

Сборная Германии заслуживает огромнейшего уважения. Они превратили мечту любого хоккейного середняка в реальность. В Швейцарии, Норвегии, Франции, Дании, Белоруссии, Латвии, Словении и самой Германии каждый год надеются, что им чуть-чуть повезет, фавориты почему-то сыграют хуже обычного, и привычный четвертьфинал (чемпионата мира или Олимпиады) как лучшее из всех возможных вариантов трансформируется в нечто более привлекательное. Раз в несколько лет случается сенсация, чиновники из ИИХФ радостно возвещают о том, что в хоккей теперь умеют играть не только в 6−7 странах, а затем автор сюрприза вновь возвращается во тьму середняков.

Немцы — большущие молодцы. Не имея в состав ни одной звезды иной европейской лиги, кроме своей (и это показательно — в КХЛ, шведском/швейцарском чемпионатах эти хоккеисты особо не котируются), грохнуть друг за другом приличных по меркам Старого Света шведов и канадцев — это подвиг. И ведь все по делу: недонастрой и мягкость скандинавов, цирковой вратарь и грубейшие ошибки в обороне североамериканец — не немецкие проблемы.

А теперь о грустном. Что не проблема для Германии — проблема для Олимпиады. Сенсации интересны только в том случае, если они имеют историческое значение. Победа Белоруссии над Швецией в 2002-м — это событие, которые будут еще десятилетия помнить не только в каждой из этих стран, но и в России, и в Финляндии, и в Чехии, да и в Северной Америке — местные Олимпиады, да еще с энхаэловцами люди-то смотрят.

А вот нынешние чудеса … Для Канады, пославшей на Игры примерно десятый состав, это поражение неприятно — но лишь совсем немного. Для тех кленовых хоккеистов, которые лишь благодаря отказу НХЛ от Олимпиады смогли попасть на Олимпиаду, это худший кошмар — все-таки получив возможность представлять свою страну, они опозорили ее. Однако скорее всего, одним днем полоскания Ли, Робинсона и компании в местных СМИ дело и закончится — обсуждение потенциального обмена Эрика Карлссона на Пи Кея Суббана все равно интереснее. И поэтому ценность этой невероятной победы автоматически падает на порядок.

Извините, но это не тот хоккей, который должен быть на Олимпиаде. Это какой-то шорт-хоккей — веселый и даже отчасти смотрибельный из-за огромного числа ошибок, но имеющий очень далекое отношение к стандартам высокого уровня этого вида спорта.

…А теперь финал Россия — Германия. Мы справедливо говорили о везении команды Олега Знарка, получившую удобную сетку плей-офф, но это уже перебор. За весь турнир наша сборная, которая наверняка теперь без особых проблем станет олимпийским чемпионом (при всем уважении к Германии), обыграла одного по-настоящему достойного соперника — Чехию. Одного!

Россия была единственной сборной этого турнира, чей уровень хоккея можно назвать громким словом «международный». Все остальное — Евротур вперемешку с Еврочелленджем. Даже хороший финал с супервывеской эти Игры заслужить не смогли.

Финал. 25 февраля, воскресенье. 7.10 (время московское). РОССИЯ — Германия

За 3-е место. 24 февраля, суббота. 15.10. Чехия — Канада