Почему Сергеева сидела на допинге? Что об этом известно?
Пытаемся разобраться обо всем, что известно о Надежде Сергеевой и ее допинге.
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Видимо, что-то случилось...
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Бобслеем редко занимаются девочки с
Надежда Сергеева — из таких. Она занималась легкой атлетикой, достигла уровня мастера спорта международного класса в многоборье. В бобслей перешла восемь лет назад.
Спринтерши чаще всего оказываются разгоняющими, представительницы других дисциплин — рулевыми. Допинг в биатлоне чаще обнаруживают у разгоняющих, но это не наш сегодняшний случай.
Разгоняющая у Сергеевой — еще одна легкоатлетка, как раз спринтерша. Тут все по классике. Чемпионка России на 200 метров Анастасия Кочержова. Причем, выиграла она этот титул в 2016-м, то есть сменила вид спорта она не так давно —
Сегодня много появилось информации от коллег, что обе девушки были «увлечены в бездну порока бобслея» мужчинами, но мы подтверждения не нашли. Поэтому заголовок «Секс, боб и допинг» мы к этой статье ставить не стали.
«Ходили разговоры, что Кочержову прицепили к Сергеевой, как к сильному пилоту, по блату, но это тоже неофициальная информация», — пишет коллега Сергей Лисин.
Вот вам и Надежда! Еще один представитель нашей сборной попался на допинге.
Выяснилось, что у Сергеевой ранее возникали проблемы с сердцем. При этом ее мать работает врачом в Кемеровском кардиоцентре. А нашли как раз следы триметазидина — препарата, часто использующегося при проблемах с сердцем.
Триметазидин (другое название — предуктал) запрещен с 1 января 2014 года. Он отнесен в списке запрещенных препаратов от WADA к категории S4 «Гормоны и модуляторы метаболизма».
Тогда же, в 2014 году, на нем поймали и дисквалифицировали Ксению Рыжову,
Суть в двух словах сводится к следующей мысли: у МОКа нет особого желания с этим возиться. А заседание комиссии по снятию «бана» с россиян состоится уже завтра. Просто нет времени собрать все материалы и разобраться. Сделать нужные тексты успеть можно, а вот провести расследование — точно не успевают.
Как принято добавлять теперь, будем наблюдать.
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