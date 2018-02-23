Почему Сергеева сидела на допинге? Что об этом известно?

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Бобслеем редко занимаются девочки с детско-юношеского возраста. Как правило, сюда попадают из других видов спорта — те, кто в своем виде уже достиг потолка или же понял, что перспектив особых не снискать, а баз профессионального спорта уже не представляют своей жизни.

Надежда Сергеева — из таких. Она занималась легкой атлетикой, достигла уровня мастера спорта международного класса в многоборье. В бобслей перешла восемь лет назад. Допинг-прокол у нее уже не первый. О дальнейшей спортивной карьере она теперь может уже и не мечтать. Дело в том, что еще в 2016 году в пробе Сергеевой был найден мельдоний. Правда, чуть позднее россиянка была амнистирована и вновь допущена до международных соревнований.

Спринтерши чаще всего оказываются разгоняющими, представительницы других дисциплин — рулевыми. Допинг в биатлоне чаще обнаруживают у разгоняющих, но это не наш сегодняшний случай.

Разгоняющая у Сергеевой — еще одна легкоатлетка, как раз спринтерша. Тут все по классике. Чемпионка России на 200 метров Анастасия Кочержова. Причем, выиграла она этот титул в 2016-м, то есть сменила вид спорта она не так давно — всего-то год с небольшим как: в конце 2016 года.

Сегодня много появилось информации от коллег, что обе девушки были «увлечены в бездну порока бобслея» мужчинами, но мы подтверждения не нашли. Поэтому заголовок «Секс, боб и допинг» мы к этой статье ставить не стали.

«Ходили разговоры, что Кочержову прицепили к Сергеевой, как к сильному пилоту, по блату, но это тоже неофициальная информация», — пишет коллега Сергей Лисин.

Вот вам и Надежда! Еще один представитель нашей сборной попался на допинге.

Выяснилось, что у Сергеевой ранее возникали проблемы с сердцем. При этом ее мать работает врачом в Кемеровском кардиоцентре. А нашли как раз следы триметазидина — препарата, часто использующегося при проблемах с сердцем.

Триметазидин (другое название — предуктал) запрещен с 1 января 2014 года. Он отнесен в списке запрещенных препаратов от WADA к категории S4 «Гормоны и модуляторы метаболизма».

Тогда же, в 2014 году, на нем поймали и дисквалифицировали Ксению Рыжову, из-за пробы с зимнего легкоатлетического чемпионата мира.

Ряд источников сегодня распространяет слух, что историю со вторым нашим допингом хотят «замять». Об этом, в частности, написали сегодня уже ни много ни мало в «NY Times».

Суть в двух словах сводится к следующей мысли: у МОКа нет особого желания с этим возиться. А заседание комиссии по снятию «бана» с россиян состоится уже завтра. Просто нет времени собрать все материалы и разобраться. Сделать нужные тексты успеть можно, а вот провести расследование — точно не успевают.

Как принято добавлять теперь, будем наблюдать.