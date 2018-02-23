Лыжница Диггинс выбрана знаменосцем США на церемонию закрытия Игр

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«Это большая честь. Я очень рада, что остальные спортсмены проголосовали за меня. Не могу поверить, что выведу нашу делегацию на церемонию закрытия Игр», — сказал 26-летняя спортсменка. Она стала первой американской лыжницей, которая будет знаменосцем на церемонии закрытия.



На Олимпиаде-2018 Диггинс завоевала золото вместе с Киккан Рэндалл в командных соревнованиях по лыжному спринту.