Лыжница Диггинс выбрана знаменосцем США на церемонию закрытия Игр
Лыжница Джессика Диггинс понесёт флаг США на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане (Корея), информирует олимпийский комитет «звёздно-полосатых».
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«Это большая честь. Я очень рада, что остальные спортсмены проголосовали за меня. Не могу поверить, что выведу нашу делегацию на церемонию закрытия Игр», — сказал 26-летняя спортсменка. Она стала первой американской лыжницей, которая будет знаменосцем на церемонии закрытия.
На Олимпиаде-2018 Диггинс завоевала золото вместе с Киккан Рэндалл в командных соревнованиях по лыжному спринту.
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