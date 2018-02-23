Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32658340/
23 февраля 2018, 18:21 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Лыжница Диггинс выбрана знаменосцем США на церемонию закрытия Игр

Лыжница Джессика Диггинс понесёт флаг США на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане (Корея), информирует олимпийский комитет «звёздно-полосатых».

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Это большая честь. Я очень рада, что остальные спортсмены проголосовали за меня. Не могу поверить, что выведу нашу делегацию на церемонию закрытия Игр», — сказал 26-летняя спортсменка. Она стала первой американской лыжницей, которая будет знаменосцем на церемонии закрытия.

На Олимпиаде-2018 Диггинс завоевала золото вместе с Киккан Рэндалл в командных соревнованиях по лыжному спринту.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Это сигнал от судей". Тренер сборной США увидел негатив в победе Сагитовой

«Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

"Балерина и прыгающее динамо". Что пишут в мире о Загитовой и Медведевой
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней