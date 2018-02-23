Немцы перепутали хоккей с футболом. И обыграли даже канадцев

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В ожидании продолжения чудес

«Это было просто сумасшествие, потому что никто не ожидал, что подобное возможно. На Олимпиаде-2014 в Сочи мы ни на что не претендовали, да и вообще на Играх не считались претендентами на награды, хотя играем в группе сильнейших уже очень давно», — такими словами выразил эмоции своей сборной защитник немцев Кристиан Эрхофф. За день до этого бундестим повергла в шок всю хоккейную общественность, отправив отдыхать сборную Швеции, которая проигрывала немцам на протяжении всей встречи.

«Это были нереальные 48 часов. Нет смысла лукавить: мы и сами не рассчитывали, что пройдём так далеко. Но сейчас мы стали ещё более голодны до успеха. В самом деле, почему бы и нет? В Германии все обожают футбол, после которого с большим отставанием идут все остальные виды спорта. Мы каждый год стараемся извлечь крупицы внимания из СМИ, телевидения. А тут вдруг все говорят о хоккее. Это здорово, это уже большое достижение. Мы уступили здесь финнам и шведам на предварительном этапе, но это был хороший урок. Мы научились играть в защите и поняли, насколько важно забить в нужное время. Кроме того, мы держимся единым целым, настоящей командой. И всё равно, полуфинал, само это слово — это что-то невероятное», — добавил наставник команды Марко Штурм. До этого лучшим выступлением сборной Германии была бронза, завоёванная 42 года назад.

Пока немы ликовали и праздновали свой локальный успех, тренерский штаб сборной Канады был погружён в раздумья о том, кто же будет стартовым вратарём. В четвертьфинальной игре с финнами травму получил Бен Скривенс, и хотя повреждение не носило серьёзный характер, на матч с Германией его не было даже в заявке: с первых минут на лёд вышел Кевин Пулен, а его сменщиком числился Джастин Питерс. «Германия играет хорошо. Можно говорить всё, что угодно, но они уже обыграли несколько очень сильных соперников. Это лучшее доказательство их силы», — осторожно заметил главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден.

Шок для канадцев

Игра стартовала с ожидаемого натиска канадцев, которые сразу же загрузили работой голкипера с фантастической фамилией Дэнни аус ден Биркен, но стартовый спурт немцы восприняли спокойно. Перетерпев период, когда активность канадской команды была максимальной, сборная Германии постепенно потушила разгорающийся огонь у своих ворот, и принялась методично выполнять тренерскую установку — насыщать среднюю зону и периодически жалить соперника контратаками.

К середине двадцатиминутки на льду воцарилась плотная равная игра, ход которой нарушила серия удалений.

Сначала сборной Германии пришлось отбыть штраф за нарушение численного состава, а затем канадская команда осталась втроём против пятерых, когда североамериканцами была дважды подряд нарушена процедура вбрасывания. Свой шанс подопечные Марко Штурма использовали сполна: Давид Вольф удачно сыграл «столба» на пятачке, а немец с канадским паспортом Брукс Мацек продемонстрировал точность своего кистевого броска и открыл счёт. Буквально тут же сборная Германии могла удвоить преимущество, но бросок с пятачка в упор в исполнении Франка Мауэра пришёлся прямо во вратарские щитки.

Когда же на старте второго периода канадцы позволили сопернику организовать острейшую контратаку, и Маттиас Плахта замкнул прострел Хагера на дальней штанге, стало окончательно ясно — немцы не шутят, и дружина Штурма всерьёз нацелилась использовать свой уникальный шанс.

Арбайтен унд дисциплинен

Три минуты спустя немецкая хоккейная аномалия сработала в третий раз. Канадцы, находясь в состоянии грогги, совершили детский «обрез» в средней зоне, который привёл к быстрому прорыву и издевательской шайбе Мауэра — бросок он нанёс, держа шайбу между собственных ног. Единственным, что могло спасти Канаду в такой ситуации, был быстрый гол, который команда Дежардена сумела обеспечить за счёт удачного розыгрыша большинства и выстрела в касание от Жильбера Брюле.

Попытка организовать погоню могла бы состояться, но самолюбивых канадцев подвела игровая дисциплина. На то, чтобы реализовать штраф О’Делла, немецкой дружине потребовалось ровно три секунды, а полминуты спустя всё тот же Брюле получил пятиминутное удаление за атаку в голову Вольфу. Такой подарок Германия приняла без лишних уговоров, и хотя забить за это большинство у подопечных Штурма не получилось, главная цель была достигнута. Канадские баки почти полностью опустели, и эмоций, чтобы догонять трудолюбивого соперника, у североамериканцев уже не осталось.

«Последний раз, когда Германия обыгрывала Канаду со счётом 4:1, был 1 июня 2003 года. Правда, тогда шла речь о футболе», — с восторгом шутили немецкие болельщики в соцсетях.

Бешеная погоня

Последний игровой отрезок обещал быть одним из самых интересных на хоккейном олимпийском турнире. Здесь было всё: и буллит, нереализованный немцем Кагуном, и череда удалений немцких хоккеистов, умело реализованная сборной Канады, и максимальные скорости в исполнении североамериканцев, отчаянно старавшихся спастись. Мэт Робинсон и Дерек Рой сократили отставание до минимума, и за две с небольшим минуты канадцы сняли вратаря.

Канадская ярость и отчаяние, немецкая самоотверженность и трудолюбие стали настоящим украшением Олимпиады.

А сборная Германии сотворила настоящее чудо, уже показав лучший результат в своей истории. В воскресенье сенсационной дружине Марко Штурма предстоит битва за золото со сборной России. Кто мог представить такой финал ещё пару дней назад?

Максим Замятин