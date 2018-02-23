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23 февраля 2018, 18:07 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Роднина: Поздравляю обоих фигуристок, но сердце моё с Женей Медведевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала выступление Алины Загитовой и Евгении Медведевой на олимпийском турнире по фигурному катанию, заявив, что соперниц у наших девушек на Играх не было.

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© РИА "Новости"
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«Я смотрела всё от начала до конца, потому что такое пропустить было невозможно. Соперниц у нас не было. Они могли только ловить ошибки, которые наши девушки практически не допустили. Мы можем придираться, но явных ошибок никто не видел.

В чём феномен Алины Загитовой? Трудно сказать. Но когда выходишь молодой — у тебя нет ещё груза ответственности, от тебя ещё ничего не ждут, — выступать проще. Загитова действительно ворвалась. У нас таких случаев в женском одиночном фигурном катании очень много. И я хочу пожелать ей не повторить того, что происходило с такими юными чемпионками. Девушка она потрясающая, видно, что она — боец с хорошими человеческими и спортивными качествами.

У Жени Медведевой был очень сложный сезон. Была травма, к тому же на ней уже лежит груз ответственности. Всё это появляется тогда, когда появляется усталость, ошибки. Но я за них за обоих очень рада. Это наши золотые девушки. В праздничный день для страны они принесли нам первую золотую медаль и потрясающее соревнование! Мы не просто вырвали победу, мы красиво соревновались. Это бывает не так часто.

Могу сказать, что сердцем, я на стороне Жени. Я не разделяю, кто лучше, а кто хуже. Поздравляю обоих, потому что это соревнование запомнится на долгие годы. Но сердце моё с Женей. На Жене лежит очень большая ответственность. Ее брали на заседание МОК как одну из самых ярких представительниц нашего российского спорта. И, наверное, как самую чистую, потому что сложно представить, чтобы в фигурном катании были какие-то препараты. Медведева своей чистотой, в том числе и внешней чистотой, была олицетворением нашего чистого спорта и чистых спортсменов.

Я передаю тренерской команде самые искренние поздравления! Тудберидзе себя показала 4 года назад и сразу же после олимпийского цикла у неё появились другие девочки. Сегодня у неё много талантливых спортсменок. То есть мастерство тренера проявляется в полном объёме.

Раньше они конкурировали на тренировках как спортсменки, обладающие колоссальным арсеналом фигурного катания, но на разных уровнях — юниорском и взрослом. Я хочу пожелать этому тренерскому коллективу искусно выходить их всех спорных ситуаций. Уверена, у них это получится, и мы увидим новые награды и новые победы, — приводит слова Родниной НСН.
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Фигурное катание

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