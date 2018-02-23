Швеция и Южная Корея вышли в финал женского олимпийского турнира по керлингу
На зимней Олимпиаде-2018 продолжается турнир по керлингу.
У женщин состоялись полуфинальные матчи. Сборная Швеции обыграла команду Великобритании- 10:5. Во втором полуфинале сборная Южной Кореи обыграла команду Японии — 8:7.
24 февраля на женском турнире состоится матч за третье место между сборными Великобритании и Японии. Игра начнется в 14:15 по Москве.. Финал между сборными Швеции и Южной Кореи состоится 25 февраля и начнется в 3:30 ночи по Москве.
Пхенчхан (Южная Корея)
Олимпиада-2018
Керлинг
Женщины
½ финала.
Швеция — Великобритания — 10:5
Южная Корея — Япония — 8:7
Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.
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