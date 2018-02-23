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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
весь медальный зачет
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23 февраля 2018, 17:37 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Норвегия повторила рекорд США по медалям на одной Олимпиаде

В пятницу 23 февраля, конькобежец Ховард Лорентцен и биатлонная эстафетная команда принесли сборной Норвегии две серебряные награды.

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© РИА "Новости"

На Играх в Пхенчхане скандинавы завоевали уже 37 медалей (13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых) и повторили лучший результат в истории, установленный в 2010 году сборной США (9−15−13).

А вот добраться до результата результата сборной Канады (14 побед на Олимпиаде в Ванкувере) норвежцам и немцам сегодня не удалось. На счету обеих сборных осталось по 13 золотых медалей.
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