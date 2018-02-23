Норвегия повторила рекорд США по медалям на одной Олимпиаде
В пятницу 23 февраля, конькобежец Ховард Лорентцен и биатлонная эстафетная команда принесли сборной Норвегии две серебряные награды.
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На Играх в Пхенчхане скандинавы завоевали уже 37 медалей (13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых) и повторили лучший результат в истории, установленный в 2010 году сборной США (9−15−13).
А вот добраться до результата результата сборной Канады (14 побед на Олимпиаде в Ванкувере) норвежцам и немцам сегодня не удалось. На счету обеих сборных осталось по 13 золотых медалей.
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