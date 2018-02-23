Пихлер: Золото в эстафете — самый большой триумф в истории шведского биатлона
Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер прокомментировал победу мужской шведской команды в эстафете на Играх-2018.
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«Это самый большой триумф в истории шведского биатлона. Это невероятно. Мы надеялись на медаль, но даже не осмеливались думать о золоте. Это золотая медаль очень особенная», — цитирует Пихлера Expressen.
Шведские биатлонисты и биатлонистки ранее никогда не выигрывали золотые медали в эстафетах на Олимпийских играх. Всего в Пхёнчхане-2018 на счету сборной Швеции по биатлону 4 медали — 2 золота и 2 серебра.
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