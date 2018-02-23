День норвежского сурка. Свендсен что, увидел призрак Шипулина?

Мужская эстафета завершала биатлонную программу на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. И это была уже третья гонка, в которой вообще не принимали участие российские биатлонисты. Можно было, конечно, быстренько клонировать Антона Бабикова и Матвея Елисеева, чтобы набралось нужное количество участников от нашей страны, но что-то подсказывает, что два Бабикова и два Елисеева не смогли бы побороться за медаль.



Среди главных фаворитов мужской эстафеты можно было смело назвать три команды — Норвегии, Франции и Германии. Интересно, что тренерский штаб сборной Франции поставил Мартена Фуркада на третий этап, а завершать эстафету доверили Антонену Гигонна. У норвежцев Йоханнес Бё также был отправлен на третий этап, а на четвёртый поставили Эмиля Хегле Свендсена. Немцы не стали ничего выдумывать и поставили финишёром Симона Шемппа. Ждать сюрпризов можно было и от сборной Швеции, которая на этих Играх поразила весь биатлонный мир. Попадание какой-то другой команды помимо вышеперечисленных на пьедестал было бы большой неожиданностью.

Катастрофа для Франции

На первом круге вся группа предсказуемо катила вместе и никто не предпринимал активных попыток создать отрыв. На первой стрельбе блестяще сработал немец Эрик Лессер, который стрелял быстро и точно. Германия убежала первой с рубежа, а за ней следом шли команды Канады, Болгарии, Словении и Украины. Такие неожиданные страны в лидерах мы регулярно видим на стартовых отрезках эстафет, так что удивляться тут было нечему. Норвежец Биркеланд допустил один промах и был вынужден догонять группу лидеров. Француз Дестьё промазал два раза и отставал на 17 секунд.

На вторую стрельбу вместе приехали 11 команд, в числе которых были и норвежцы с французами, догнавшие основную группу. И тут для сборной Франции случилась настоящая драма. Дестьё «поймал» два штрафных круга и на выходе с рубежа проигрывал лидеру одну минуту и 18 секунд. В голове пелетона по-прежнему были немцы усилиями Лессера. На второе место неожиданно ворвалась команда Словакии, а тройку замыкали норвежцы. Дестьё после провала на стрельбе не справился и на дистанции, проиграв ещё почти 30 секунд. В итоге отставание сборной Франции приближалось к двум минутам. С такими раскладами даже Мартен Фуркад мог не спасти ситуацию.

Шлезингр, откуда ты взялся?

Но проблема была ещё и в том, что до третьего этапа Фуркада надо было ещё дожить. А ведь вторым у французов бежал Эмильен Жаклен — не самый сильный гонщик, скажем прямо. Немцы тем временем продолжали доминировать. Бенедикт Долль уверенно отработал на первой стрельбе и уже оторвался на 30 секунд от второго места, на которое неожиданно вышли украинцы. За третью строчку сражались австрийцы и шведы. Тарьей Бё провалил свою первую стрельбу, допустив сразу три промаха. К счастью для норвежцев, он закрыли мишени дополнительными патронами, но уже проигрывал около минуты лидеру. Француз Жаклен отстрелял быстро и точно, но его отставание составляло всё те же две минуты.



Ко второй стрельбе Долль прибежал в одиночестве, а вот со второго по седьмое места шла плотная борьба, в которой принимала участие в том числе и сборная Беларуси, вдохновлённая успехами женщин. И вот теперь уже драма развернулась для сборной Германии, где Долль ушёл на два штрафных круга. Лучше всех сработал чех Шлезингр, выведший свою команду в лидеры. На второе место пробились австрийцы, а в тройке держались подопечные Вольфганга Пихлера. Француз Жаклен классно отработал «стойку» и сократил отставание до одной минуты и 17 секунд. Но ходом Эмильен не держал темп лидера, и к передаче эстафеты отрыв вновь превышал полторы минуты.

Мартен Фуркад, зайдите на кружок, будьте любезны

На третьем этапе все ждали борьбы между Йоханнесом Бё и Мартеном Фуркадом, но оба именитых спортсмена получили эстафету не в группе лидеров. И если норвежцы проигрывали более или менее адекватные 30 секунд, то французам предстояло отыграть на минуту больше. За лидеров чехов после Шлезингра бежал ещё один ветеран Ярослав Соукуп. Он стрелял быстро, но допустил один промах. А вот Йоханнес Бё отстрелял как из пулемёта и ушёл с рубежа вторым следом за Соукупом. В группе лидеров держались также австрийцы, шведы и немцы. Фуркад промазал один раз и не сумел отыграть ровным счётом ничего. Мы такое уже видели не раз, когда Мартен как будто обижался на своих партнёров по команде за большой проигрыш и без особого энтузиазма выходил на дистанцию.



После второй стрельбы третьего этапа стала вырисовываться тройка фаворитов — Норвегия, Швеция и Германия. Эти команды ушли с рубежа в пределах 12 секунд. Австрия, Чехия и Франция ушли на штрафные круги и стали проигрывать очень много. Отставание Мартена Фуркада составляла две с половиной минуты. Нужно было чудо, чтобы французы попали на пьедестал в эстафете. Интересно, что на последнего круге швед Самуэльссон догнал и в какой-то момент даже обогнал младшего Бё. В итоге Швеция и Норвегия вместе приехали на передачу эстафеты, а Германия находилась в 13 секундах позади.

Швеция! Швеция! Швеция!

На первую стрельбу четвёртого этапа Норвегия и Швеция пришли вместе и ушли вместе. Точная стрельба Фредрика Линдстрёма и Эмиля Хегле Свендсена позволила им оторваться от Симон Шемппа, который закопался на рубеже, использовав все три дополнительных патрона. В итоге отставание немцев увеличилось с семи секунд до одной минуты. Это позволило Доминику Ландертингера и сборной Австрии получить небольшую надежду на медаль. Ланди сократил отставание от Шемппа до 30 с небольшим секунд.



Все ждали развязку, и она получилась удивительной для сборной Швеции. Линдстрём обошёлся одним дополнительным патроном, в том время как Свендсен на второй Олимпиаде подряд зашёл на штрафной круг на последней стрельбе. Швеция ушла с рубежа, опережая Норвегию на 40 секунд. Немцы были третьими с отставанием в две минуты. Всё было ясно. Новая фантастическая победа бригады Вольфганга Пихлера, который в очередной раз показал, каким крутым специалистом является. Здесь могли бы быть слова о его работе в сборной России, но их не будет. Просто порадуемся за шведов, которые полностью заслужили этот успех.