Сборную Казахстана по биатлону сняли с мужской эстафеты на Олимпиаде-2018
Сборную Казахстана по биатлону сняли с мужской эстафеты на Олимпиаде-2018, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первым на дистанцию от Казахстана ушел Браун, который с одним промахом передал эстафету 16-м. Подкорытов с четырьмя промахами на двух огневых рубежах финишировал 18-м.
А вот Витенко допустил два промаха на «лежке» и три на «стойке», проехав при этом два штрафных круга. В итоге отрыв от лидеров достиг отставания 5 минут 31.4 секунды, что и привело к снятию сборной Казахстана с гонки.
Первыми с гонки были сняты биатлонисты из Словакии. А после Казахстана эстафету покинули болгарские спортсмены.
«Золото» завоевала сборная Швеции в составе Пеппе Фемлинга, Йеспера Нелина, Себастиана Самуэльссона и Фредрика Линдстрема. «Серебро» взяли норвежцы
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