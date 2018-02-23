Сборную Казахстана по биатлону сняли с мужской эстафеты на Олимпиаде-2018

Первым на дистанцию от Казахстана ушел Браун, который с одним промахом передал эстафету 16-м. Подкорытов с четырьмя промахами на двух огневых рубежах финишировал 18-м.

А вот Витенко допустил два промаха на «лежке» и три на «стойке», проехав при этом два штрафных круга. В итоге отрыв от лидеров достиг отставания 5 минут 31.4 секунды, что и привело к снятию сборной Казахстана с гонки.

Первыми с гонки были сняты биатлонисты из Словакии. А после Казахстана эстафету покинули болгарские спортсмены.