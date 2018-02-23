Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32657275/
23 февраля 2018, 15:53 | Биатлон | Vesti.kz

Сборную Казахстана по биатлону сняли с мужской эстафеты на Олимпиаде-2018

Сборную Казахстана по биатлону сняли с мужской эстафеты на Олимпиаде-2018, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым на дистанцию от Казахстана ушел Браун, который с одним промахом передал эстафету 16-м. Подкорытов с четырьмя промахами на двух огневых рубежах финишировал 18-м.

А вот Витенко допустил два промаха на «лежке» и три на «стойке», проехав при этом два штрафных круга. В итоге отрыв от лидеров достиг отставания 5 минут 31.4 секунды, что и привело к снятию сборной Казахстана с гонки.

Первыми с гонки были сняты биатлонисты из Словакии. А после Казахстана эстафету покинули болгарские спортсмены.

«Золото» завоевала сборная Швеции в составе Пеппе Фемлинга, Йеспера Нелина, Себастиана Самуэльссона и Фредрика Линдстрема. «Серебро» взяли норвежцы Ларс-Хельге Биркеланд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен, а «бронза» досталась немцам Эрику Лессеру, Бенедикту Доллю, Арнду Пайфферу и Симону Шемппу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Еще 7 новостей   Все новости
23 февраля

Где посмотреть марафон на 50 километров с участием казахстанца Полторанина на Олимпиаде-2018

Определились все соперники Алексея Полторанина на 50-километровом марафоне на Олимпиаде-2018

Гонщики не получают зарплат, ситуация критическая. Велокоманда "Астана" под угрозой закрытия - Винокуров
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней