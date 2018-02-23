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1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 15:48 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Швеция Пихлера выиграла мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде-2018

Сборная Швеции выиграла мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде.

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© AP 2018

Для команды Вольфганга Пихлера, бывшего тренера женской сборной России, — это четвертая медаль Игр в Корее (два — золота, два — серебра).

Второй стала сборная Норвегии, третьей — сборная Германии.
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1.
Швеция
2.
Норвегия
3.
Германия
23.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Эстафета (мужчины)
М Страна Спортсмены Результат
1 Швеция Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем 01:15.16,5
2 Норвегия Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +55,5
3 Германия Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп +02.07,1
4 Австрия Тобиас Эберхард, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер +02.52,5
5 Франция Симон Дестье, Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна +03.26,6
6 США Лоуэлл Бэйли, Шон Догерти, Тим Берк, Лейф Нордгрен +03.50,2
7 Чехия Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Ярослав Соукуп, Михал Крчмарж +04.07,1
8 Беларусь Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин +04.49,5
9 Украина Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный +05.00,8
10 Словения Миха Довжан, Клемен Бауэр, Матей Дриновец, Яков Фак +05.00,8
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