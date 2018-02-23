Швеция Пихлера выиграла мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде-2018
Сборная Швеции выиграла мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде.
Для команды Вольфганга Пихлера, бывшего тренера женской сборной России, — это четвертая медаль Игр в Корее (два — золота, два — серебра).
Второй стала сборная Норвегии, третьей — сборная Германии.
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|23.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Швеция
|Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем
|01:15.16,5
|2
|Норвегия
|Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+55,5
|3
|Германия
|Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп
|+02.07,1
|4
|Австрия
|Тобиас Эберхард, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+02.52,5
|5
|Франция
|Симон Дестье, Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна
|+03.26,6
|6
|США
|Лоуэлл Бэйли, Шон Догерти, Тим Берк, Лейф Нордгрен
|+03.50,2
|7
|Чехия
|Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Ярослав Соукуп, Михал Крчмарж
|+04.07,1
|8
|Беларусь
|Антон Смольский, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+04.49,5
|9
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный
|+05.00,8
|10
|Словения
|Миха Довжан, Клемен Бауэр, Матей Дриновец, Яков Фак
|+05.00,8