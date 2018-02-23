Сотникова: Загитова и Медведева показали на ОИ, что пришел век российских фигуристок

В пятницу на олимпийской ледовой арене Кёнпхо турниром одиночниц завершились олимпийские соревнования по фигурному катанию. Олимпийской чемпионкой стала 15-летняя россиянка Алина Загитова, серебро Игр завоевала ее соотечественница Евгения Медведева, бронзу — канадка Кейтлин Осмонд.

«Я хочу поздравить наших девчонок — они сделали то, что должны были сделать, и считаю, что они завоевали две золотые медали, обе выиграли Олимпиаду. Борьба была очень сложная, но каждая из них катала безошибочно, все решил только вердикт судей. И я рада — они отстояли свою страну, доказали, как и в 2014 году, что Россия сильная, ее не сломать. Настал век российских фигуристок, дальше будет лучше и лучше, а мы будем на первых местах», — уверена Сотникова.

Сотникова призналась, что не сдержала слез во время прокатов Медведевой и Загитовой. «Скажу честно, я в приятном шоке от того, что происходило на арене — я плакала, мне было безумно приятно наблюдать за этим. Меня не было рядом, но я болела за них всей душой, от чистого сердца. Я поздравляю всю команду тренеров, помощников, ведь если бы не они, не было бы таких девочек — в первую очередь это их заслуга в том, они вырастили таких замечательных спортсменок», — рассказала олимпийская чемпионка.

Медведева и Загитова также стали серебряными призерами командного олимпийского турнира — Медведева выиграла короткую программу турнира, Загитова — произвольную.