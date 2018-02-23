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23 февраля 2018, 14:48 | Фигурное катание | ТАСС

Загитова намерена выступать как минимум до Олимпиады-2022

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане российская фигуристка Алина Загитова намерена выступать как минимум до Игр-2022. Об этом она заявила журналистам после церемонии награждения на медальной площади в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

В соревнованиях в женском одиночном катании Загитова заняла первое место, по сумме короткой и произвольной программ набрав 239,57 балла, второй стала ее соотечественница Евгения Медведева (238,26). Бронзу завоевала канадка Кейтлин Осмонд (231,02).

«Я очень рада этой медали и сейчас испытываю чувство полного удовлетворения. Могу сказать, что до следующей Олимпиады точно буду кататься», — заявила Загитова.

Медведева в беседе с журналистами поблагодарила болельщиков за поддержку. «Я удивлена, сколько народу пришло сюда при такой холодной погоде, чтобы просто посмотреть церемонию награждения. Это очень важный момент, и я благодарна каждому человеку, который пришел сюда в этот дикий холод. Болельщики поддерживали нас на стадионе, продолжают поддерживать и здесь, будем работать для них дальше», — сказала спортсменка.

Олимпиада-2018 завершится 25 февраля.
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Фигурное катание

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