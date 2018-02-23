Домрачева: Стараюсь делать хорошо дело, которое очень люблю

Белорусская биатлонистка отметила, что в это золото она верила и была готова к такому успеху, но путь к этой награде был неимоверно тяжел. «После всех перипетий борьбы в Пхенчхане, учитывая, в какой борьбе удалось завоевать золото, я бы с удовольствием постояла бы на олимпийском пьедестале подольше. Это непередаваемые чувства!», — отметила Дарья Домрачева.

Она также поделилась, каково это — ощущать себя четырехкратной олимпийской чемпионкой и войти в историю мирового биатлона. «Это оценка за все труды, годы работы, многие часы тренировок. Однако, честно говоря, не задумывалась над тем, что вошла в историю Международного союза биатлонистов. Я просто стараюсь делать хорошо дело, которое очень люблю», — подчеркнула биатлонистка.

Дарья Домрачева в составе эстафетной команды Беларуси завоевала 22 февраля золотую награду Олимпиады в Пхенчхане. Для нее эта медаль высшей пробы стала четвертой в карьере, ранее она трижды побеждала в Сочи.