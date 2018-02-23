Расписание видеотрансляций Олимпиады: 24 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В субботу 24 февраля разыграют десять комплектов медалей. Не пропустите!
Видеопоток Telesport 2
3:25 — 6:00 — Бобслей. Мужчины, четверки. 1-й и 2-й заезды.
7:50 — 11:05 — Лыжи. Мужчины,
15:00 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. Матч за бронзу (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 3
4:55 — 7:00 — Горные лыжи. Командные соревнования (разыгрываются медали)
9:30 — 12:55 — Керлинг. Мужчины, финал (разыгрываются медали)
14:00 — 17:00 — Керлинг. Женщины, матч за бронзу (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 4
2:55 — 5:00 — Сноуборд. Мужчины, женщины, параллельный гигантский слалом, квалификация.
6:25 — 9:00 — Сноуборд. Мужчины, финал (разыгрываются медали). Женщины, финал (разыгрываются медали)
14:00 — 16:30 — Коньки. Женщины,
Видеопоток Telesport 5
3:55 — 5:45 — Сноуборд. Мужчины,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter