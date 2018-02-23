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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 14 10
2 Германия 13 7 6
15 Россия 1 5 8
весь медальный зачет
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23 февраля 2018, 14:10 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 24 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В субботу 24 февраля разыграют десять комплектов медалей. Не пропустите!

Видеопоток Telesport 2

3:25 — 6:00 — Бобслей. Мужчины, четверки. 1-й и 2-й заезды.

7:50 — 11:05 — Лыжи. Мужчины, масс-старт на 50 км (разыгрываются медали)

15:00 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. Матч за бронзу (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 3

4:55 — 7:00 — Горные лыжи. Командные соревнования (разыгрываются медали)

9:30 — 12:55 — Керлинг. Мужчины, финал (разыгрываются медали)

14:00 — 17:00 — Керлинг. Женщины, матч за бронзу (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 4

2:55 — 5:00 — Сноуборд. Мужчины, женщины, параллельный гигантский слалом, квалификация.

6:25 — 9:00 — Сноуборд. Мужчины, финал (разыгрываются медали). Женщины, финал (разыгрываются медали)

14:00 — 16:30 — Коньки. Женщины, масс-старт, финал (разыгрываются медали). Мужчины, масс-старт, финал (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 5

3:55 — 5:45 — Сноуборд. Мужчины, биг-эйр. Финал (разыгрываются медали)
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