Поздняков: Сергеева серьезно нас всех подвела

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— Мы получили уведомление, в котором написаны фамилия и имя спортсменки и препарат, находящийся в ее организме. Препарат называется предуктал — средство для поддержки миокарда, в основном используется пожилыми людьми. Три года назад этот препарат попал в запрещенный список. С тех пор он не может использоваться спортсменами. Почему это произошло? Я думаю, что федерация будет проводить собственное расследование, потому что данный препарат не мог попасть от врачей тренерского штаба. Мы очень внимательно за этим следим. К сожалению, этот случай говорит о халатности, проявленной спортсменкой. Могу сказать, что она серьезно нас всех подвела.

— Как эта ситуация скажется на совещании МОК?

— Мне сложно говорить за них, но очков в нашу пользу это точно не добавит.

— С коллегами из МОК общались?

— Мы с ними всегда на связи, но здесь каких-то лишних комментариев сложно давать.

— Была проделана большая работа, чтобы быть чистыми на Олимпиаде, а тут такая досада…

— Вы знаете, за последние годы была проделана огромная работа в стране. Нынешние Игры все равно показывают, что у нас есть два случая с вопиющей халатностью. Я надеюсь, что в будущем в федерациях будет проведена работа, чтобы ситуация не повторялась. Здесь невозможно контролировать. ОКР делает все возможное, проводя информационную политику среди спортсменов. Конечно, она дает свои результаты — таких вот случаев стало меньше. Но нужно констатировать, что где-то не доработали. В будущем надо учитывать такие вот ситуации. Вообще надо сказать, что сегодня хоккеисты нас порадовали, вышли в финал. Загитова завоевала первое золото. Так и вырывается сказать, что Россия сделала дубль в фигурном катании. Я думаю, что мы смотрим на это все с позитивной точки зрения. Будем делать работы над ошибками.

— Проба была взята 18 февраля?

— Да, по-моему.

— 13 февраля она сдавала пробу, она была чистая. Разовый прием был?

— Я не являюсь экспертом, мне сложно говорить.

— О какой концентрации препарата идет речь?

— Она существенная.

— Вы дважды сказали про халатность. Это лечится? Что с этим делать?

— Думаю, это лечится. Но это должно происходить внутри федерации, в первую очередь. Они работают со спортсменами, находятся в непосредственном контакте. Они должны отдавать себе отчет. Может быть, в другой ситуации это не стало бы очень громким случаем, если бы не Олимпийские игры и не статус нашей делегации здесь. Но это не уменьшает заслуг тех людей, которые выигрывают здесь медали и продолжают честно и чисто бороться.

— О провокации здесь речи не идет?

— В этом случае, на наш взгляд, нет.