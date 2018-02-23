Поздняков: Сергеева серьезно нас всех подвела
Глава делегации олимпийских спортсменов из России — о новом допинговом скандале.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Мы получили уведомление, в котором написаны фамилия и имя спортсменки и препарат, находящийся в ее организме. Препарат называется предуктал — средство для поддержки миокарда, в основном используется пожилыми людьми. Три года назад этот препарат попал в запрещенный список. С тех пор он не может использоваться спортсменами. Почему это произошло? Я думаю, что федерация будет проводить собственное расследование, потому что данный препарат не мог попасть от врачей тренерского штаба. Мы очень внимательно за этим следим. К сожалению, этот случай говорит о халатности, проявленной спортсменкой. Могу сказать, что она серьезно нас всех подвела.
— Как эта ситуация скажется на совещании МОК?
— Мне сложно говорить за них, но очков в нашу пользу это точно не добавит.
— С коллегами из МОК общались?
— Мы с ними всегда на связи, но здесь
— Была проделана большая работа, чтобы быть чистыми на Олимпиаде, а тут такая досада…
— Вы знаете, за последние годы была проделана огромная работа в стране. Нынешние Игры все равно показывают, что у нас есть два случая с вопиющей халатностью. Я надеюсь, что в будущем в федерациях будет проведена работа, чтобы ситуация не повторялась. Здесь невозможно контролировать. ОКР делает все возможное, проводя информационную политику среди спортсменов. Конечно, она дает свои результаты — таких вот случаев стало меньше. Но нужно констатировать, что
— Проба была взята 18 февраля?
— Да,
— 13 февраля она сдавала пробу, она была чистая. Разовый прием был?
— Я не являюсь экспертом, мне сложно говорить.
— О какой концентрации препарата идет речь?
— Она существенная.
— Вы дважды сказали про халатность. Это лечится? Что с этим делать?
— Думаю, это лечится. Но это должно происходить внутри федерации, в первую очередь. Они работают со спортсменами, находятся в непосредственном контакте. Они должны отдавать себе отчет. Может быть, в другой ситуации это не стало бы очень громким случаем, если бы не Олимпийские игры и не статус нашей делегации здесь. Но это не уменьшает заслуг тех людей, которые выигрывают здесь медали и продолжают честно и чисто бороться.
— О провокации здесь речи не идет?
— В этом случае, на наш взгляд, нет.
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