Сергеева подозревается в допинге. Что это за спортсменка?

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Пилот российской бобслейной команды Надежда Сергеева, занявшая на Олимпиаде 12-е место вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой, весной 2016 года обвинялась в применении мельдония, но была оправдана.

По данным «СЭ», в допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой, взятой на Олимпиаде-2018 найден запрещенный препарат. Виноват препарат для укрепления сердечной мышцы триметазидин. Информацию о положительной допинг-пробе подтвердил президент Федерации бобслея России Александр Зубков. Сама спортсменка отказалась комментировать неприятные новости.

КТО ТАКАЯ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВА?

Сергеева — бывшая легкоатлетка, которая занималась семиборьем. И делала это вполне успешно. В 2009-м спортсменка стала вице-чемпионкой страны, но уже в следующем году перешла в бобслей.

Пилотом она стала в 2013-м, а до этого в течение трех сезонов была разгоняющей. Именно в этом качестве Надежда Сергеева дебютировала на этапах Кубка мира и стала призером этапа Кубка Европы. На Олимпиаду в Сочи Сергеева поехала уже в качестве пилота, ее разгоняющим стала Надежда Палеева. Российский экипаж на домашних играх выступил неудачно, заняв 16-е место из 19-ти экипажей.

В Пхенчхан Надежда Сергеева поехала с другой разгоняющей, Анастасией Кочержовой, одной из сильнейших в России в спринтерском беге. Этот экипаж завоевал серебро на чемпионате Европы в сезоне — 2016/17, но в этот сезоне Сергеева выступала с разгоняющей Юлией Беломестных, а Кочержова — с Александрой Родионовой.

Перед Олимпиадой составы экипажей поменялись. Сергеева и Кочержова здорово проявляли себя на тренировках, но в соревнованиях по итогам четырех попыток стали только 12-ми.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ

Сегодня делегация ОСР получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды «Олимпийские спортсмены из России» Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту.

СКАНДАЛ С МЕЛЬДОНИЕМ

В марте 2016 года в пробе Сергеевой был найден мельдоний. По словам спортсменки, она принимала препарат по медицинским показаниям от врачей-кардиологов и специалистов ФМБА еще в декабре 2015-го.

— Безусловно, и врачи, прописывавшие мне милдронат, и я сама были на 100 процентов уверены, что он выводится из организма за пару-тройку дней, и к 1 января я буду совершенно чиста, — говорила она после обнародования информации.

Сергеевой повезло. В числе подавляющего большинства других спортсменов, в пробе которых был обнаружен мельдоний, ее амнистировали. Именно поэтому комиссия по допуску Валери Фурнейрон не имела к Надежде никаких вопросов. Допинга в прошлом у нее не было.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ БОБСЛЕЯ РОССИИ

Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. За несколько дней до этого 13 февраля ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает как может случившееся отозваться на судьбе всей команды.

БЕЗ ФЛАГА? ДА ВСЕ И ТАК ЗНАЮТ, ОТКУДА МЫ.

Перед поездкой в Пхенчхан спортсменка признавалась, что долго раздумывала над тем, каково будет выступать без флага.

— Мы настроены ехать и сражаться, хотя были сомнения и внутренний протест: как выступать без флага, гимна своей страны? Но потом пришло осознание: все и так знают, что мы из России! Будем биться, — сказала Сергеева пресс-службе ОКР.

Она резко реагировала на то, что спортсменов сборной России, согласившихся ехать в Пхенчхан, многие называли предателями.

— Неприятно, что кто-то, сидя на диване, говорит, что если мы будем выступать под нейтральным флагом, то будем предателями, — сказала Сергеева агентству «Р-Спорт». — Нам самим не нравится выступать без российского флага. Но это же не повод не защищать нашу страну. Мы будем точно так же сражаться за Россию. Бойкот? Если мы откажемся, те, кто придет в сборную после нас, останутся без участия в Олимпиадах.

Но то, что произошло в Пхенчхане, гораздо хуже возможного неучастия в Играх. Казалось, что после скандала с мельдонием в пробе Александра Крушельницкого ничего хуже быть не может.