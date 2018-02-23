Сергеева подозревается в допинге. Что это за спортсменка?
Виноват препарат для укрепления сердечной мышцы триметазидин.
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Пилот российской бобслейной команды Надежда Сергеева, занявшая на Олимпиаде 12-е место вместе с разгоняющей Анастасией Кочержовой, весной 2016 года обвинялась в применении мельдония, но была оправдана.
По данным «СЭ», в
КТО ТАКАЯ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВА?
Сергеева — бывшая легкоатлетка, которая занималась семиборьем. И делала это вполне успешно. В 2009-м спортсменка стала
Пилотом она стала в 2013-м, а до этого в течение трех сезонов была разгоняющей. Именно в этом качестве Надежда Сергеева дебютировала на этапах Кубка мира и стала призером этапа Кубка Европы. На Олимпиаду в Сочи Сергеева поехала уже в качестве пилота, ее разгоняющим стала Надежда Палеева. Российский экипаж на домашних играх выступил неудачно, заняв 16-е место из 19-ти экипажей.
В Пхенчхан Надежда Сергеева поехала с другой разгоняющей, Анастасией Кочержовой, одной из сильнейших в России в спринтерском беге. Этот экипаж завоевал серебро на чемпионате Европы в сезоне — 2016/17, но в этот сезоне Сергеева выступала с разгоняющей Юлией Беломестных, а Кочержова — с Александрой Родионовой.
Перед Олимпиадой составы экипажей поменялись. Сергеева и Кочержова здорово проявляли себя на тренировках, но в соревнованиях по итогам четырех попыток стали только 12-ми.
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ
Сегодня делегация ОСР получила официальное уведомление о том, что
СКАНДАЛ С МЕЛЬДОНИЕМ
В марте 2016 года в пробе Сергеевой был найден мельдоний. По словам спортсменки, она принимала препарат по медицинским показаниям от
— Безусловно, и врачи, прописывавшие мне милдронат, и я сама были на 100 процентов уверены, что он выводится из организма за
Сергеевой повезло. В числе подавляющего большинства других спортсменов, в пробе которых был обнаружен мельдоний, ее амнистировали. Именно поэтому комиссия по допуску Валери Фурнейрон не имела к Надежде никаких вопросов. Допинга в прошлом у нее не было.
ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ БОБСЛЕЯ РОССИИ
Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. За несколько дней до этого 13 февраля ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает как может случившееся отозваться на судьбе всей команды.
БЕЗ ФЛАГА? ДА ВСЕ И ТАК ЗНАЮТ, ОТКУДА МЫ.
Перед поездкой в Пхенчхан спортсменка признавалась, что долго раздумывала над тем, каково будет выступать без флага.
— Мы настроены ехать и сражаться, хотя были сомнения и внутренний протест: как выступать без флага, гимна своей страны? Но потом пришло осознание: все и так знают, что мы из России! Будем биться, — сказала Сергеева
Она резко реагировала на то, что спортсменов сборной России, согласившихся ехать в Пхенчхан, многие называли предателями.
— Неприятно, что
Но то, что произошло в Пхенчхане, гораздо хуже возможного неучастия в Играх. Казалось, что после скандала с мельдонием в пробе Александра Крушельницкого ничего хуже быть не может.
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