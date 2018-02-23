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23 февраля 2018, 13:54 | Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Российская бобслеистка сдала положительный тест на триметазидин

ПХЕНЧХАН, 23 фев — РИА Новости. Российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин на Играх в Пхенчхане, говорится в заявлении делегации Олимпийских спортсменов из России (OAR).

«Сегодня делегация OAR получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды “Олимпийские спортсмены из России” Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту», — говорится в заявлении.

Ранее Федерация бобслея России заявила, что проба Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.

Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018.

© Ньюстюб
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