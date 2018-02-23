Российская бобслеистка сдала положительный тест на триметазидин
ПХЕНЧХАН, 23 фев — РИА Новости. Российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительный
допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин на Играх в Пхенчхане, говорится в заявлении делегации Олимпийских спортсменов из России (OAR).
«Сегодня делегация OAR получила официальное уведомление о том, что
Ранее Федерация бобслея России заявила, что проба Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.
Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018.
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