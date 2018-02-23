Тренер Полторанина: Если Алексей не выиграет медаль, верну всю зарплату
Эстонский тренер по лыжным гонкам Мати Алавер, работающий с казахстанским лыжником Алексеем Полтораниным, заявил, что вернёт свою зарплату, если спортсмен не выиграет медаль на Играх-2018 в марафоне.
«Мне нравится выражение бывшего президента МОК Хуана Антонио Самаранча о том, что главный в спорте — это спортсмен. Но ответственность за его выступление должны взять на себя и все те, кто ему помогает. В первую очередь, это — тренеры.
Поэтому хочу заявить, что если Полторанин не выиграет в субботу медаль, я верну всю свою зарплату за этот сезон. Есть такая пословица: «Счастье не в деньгах, а в их количестве». Но сейчас стоит вопрос принципа. Думаю, что этим я еще и подам пример другим тренерам, — цитирует Алавера Caravan.kz.
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