Тренер Полторанина: Если Алексей не выиграет медаль, верну всю зарплату

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мне нравится выражение бывшего президента МОК Хуана Антонио Самаранча о том, что главный в спорте — это спортсмен. Но ответственность за его выступление должны взять на себя и все те, кто ему помогает. В первую очередь, это — тренеры.

Поэтому хочу заявить, что если Полторанин не выиграет в субботу медаль, я верну всю свою зарплату за этот сезон. Есть такая пословица: «Счастье не в деньгах, а в их количестве». Но сейчас стоит вопрос принципа. Думаю, что этим я еще и подам пример другим тренерам, — цитирует Алавера Caravan.kz.