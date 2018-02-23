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23 февраля 2018, 13:45 | Биатлон | БЕЛТА

Белорусским биатлонисткам вручены золотые олимпийские медали

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусским биатлонисткам Надежде Скардино, Ирине Кривко, Динаре Алимбековой и Дарье Домрачевой вручены золотые олимпийские медали за победу в эстафете 4×6 км, передает корреспондент БЕЛТА.

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© AFP 2018

Церемонию награждения провели представитель Международного олимпийского комитета Сергей Бубка (Украина) и представитель Международного союза биатлонистов Нами Ким (Республика Корея), которые тепло поздравили всех призеров соревнований в женской эстафете.

Белорусский квартет биатлонисток 22 февраля одержал историческую для белорусского спорта победу, опередив на финише соперниц из Швеции и Франции. Золотая медаль в эстафете стала второй в белорусской олимпийской команде. Ранее фристайлистка Анна Гуськова стала чемпионкой зимних Игр в лыжной акробатике.
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