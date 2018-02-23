Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:0 в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60).
В финале россияне сыграют с победителем полуфинала между немцами и канадцами, который состоится позднее в пятницу. Финал пройдет 24 февраля.
Сборная Чехии вышла в четвертьфинал напрямую с первого места в группе A, победив во всех трех матчах: против команд Южной Кореи (2:1), Канады (3:2 ОТ), Швейцарии (4:1). Российские хоккеисты также вышли в четвертьфинал напрямую, став первыми в группе B. Россияне проиграли словакам (2:3), победили словенцев (8:2) и американцев (4:0). В четвертьфинале россияне разгромили сборную Норвегии со счетом 6:1, а чехи переиграли американцев в серии буллитов (3:2).
Победа в Пхёнчхане стала пятой для россиян над чехами в рамках Олимпиад. Российские хоккеисты в седьмой раз играли против сборной Чехии на Олимпийских играх, уступив лишь дважды — в 1998 году сборная России проиграла в финале (0:1), в 2006-м — в матче за третье место (0:3).
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|Йозеф Яндач
|Олег Знарок
|Францоуз П. 57:50 (Францоуз П. 59:39)
|Кошечкин В.
|1-й период
|06:32
|09:49
|Петр Коукал
|2-й период
|21:23
|Роман Червенка
|Кирилл Капризов
|21:23
|Никита Гусев (П. Дацюк)
|27:47
|Владислав Гавриков (И. Телегин, М. Григоренко)
|28:14
|Илья Ковальчук
|28:55
|Илья Ковальчук
|32:13
|34:29
|Иржи Секач
|3-й период
|Илья Каблуков
|46:24
|Илья Ковальчук (Арт. Зуб, Ан. Зубарев)
|п.в.
|59:39
|6
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)