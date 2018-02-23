Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60).

В финале россияне сыграют с победителем полуфинала между немцами и канадцами, который состоится позднее в пятницу. Финал пройдет 24 февраля.

Сборная Чехии вышла в четвертьфинал напрямую с первого места в группе A, победив во всех трех матчах: против команд Южной Кореи (2:1), Канады (3:2 ОТ), Швейцарии (4:1). Российские хоккеисты также вышли в четвертьфинал напрямую, став первыми в группе B. Россияне проиграли словакам (2:3), победили словенцев (8:2) и американцев (4:0). В четвертьфинале россияне разгромили сборную Норвегии со счетом 6:1, а чехи переиграли американцев в серии буллитов (3:2).

Победа в Пхёнчхане стала пятой для россиян над чехами в рамках Олимпиад. Российские хоккеисты в седьмой раз играли против сборной Чехии на Олимпийских играх, уступив лишь дважды — в 1998 году сборная России проиграла в финале (0:1), в 2006-м — в матче за третье место (0:3).