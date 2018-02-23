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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 12:59 | Хоккей | ТАСС

Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:0 в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

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Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60).

В финале россияне сыграют с победителем полуфинала между немцами и канадцами, который состоится позднее в пятницу. Финал пройдет 24 февраля.

Сборная Чехии вышла в четвертьфинал напрямую с первого места в группе A, победив во всех трех матчах: против команд Южной Кореи (2:1), Канады (3:2 ОТ), Швейцарии (4:1). Российские хоккеисты также вышли в четвертьфинал напрямую, став первыми в группе B. Россияне проиграли словакам (2:3), победили словенцев (8:2) и американцев (4:0). В четвертьфинале россияне разгромили сборную Норвегии со счетом 6:1, а чехи переиграли американцев в серии буллитов (3:2).

Победа в Пхёнчхане стала пятой для россиян над чехами в рамках Олимпиад. Российские хоккеисты в седьмой раз играли против сборной Чехии на Олимпийских играх, уступив лишь дважды — в 1998 году сборная России проиграла в финале (0:1), в 2006-м — в матче за третье место (0:3).
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23 Февраля, 10:40 Зрители 4330 1/2 финала Gangneung Hockey Centre
Чехия 0:3
(0:0, 0:2, 0:1)
Россия
Главные тренеры
Йозеф Яндач Олег Знарок
Вратари
Францоуз П. 57:50 (Францоуз П. 59:39) Кошечкин В.
1-й период
06:32
09:49 Петр Коукал
2-й период
21:23 Роман Червенка
Кирилл Капризов 21:23
Никита Гусев (П. Дацюк) 27:47
Владислав Гавриков (И. Телегин, М. Григоренко) 28:14
Илья Ковальчук 28:55
Илья Ковальчук 32:13
34:29 Иржи Секач
3-й период
Илья Каблуков 46:24
Илья Ковальчук (Арт. Зуб, Ан. Зубарев) п.в. 59:39
Статистика
6 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

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