Загитова: Готова нести флаг на церемонии закрытия
Наша первая олимпийская чемпионка на Играх в Пхёнчхане в разговоре с журналистами призналась: отсутствие медали в руках не позволяет ей в полной мере осознать то, что произошло.
— Сейчас есть пока только радость от того, что тяжёлая работа оказалась не напрасной, — отметила Алина Загитова. — Но ощущение, что я стала олимпийской чемпионкой, пока не пришло. Наверное, для этого нужно подержать в руках золотую медаль.
— Как вас напутствовал тренер перед прокатом?
— Этери Георгиевна (Тутберидзе) никогда не посоветует плохого. Она всегда находит правильные слова. Когда есть за что поругать — ругает. Все похвалы — тоже только за дело. Огромное спасибо ей и всем людям, которые вели меня к этой победе.
— Откуда у вас в 15 лет такая уверенность в сложнейших прыжках?
— У меня есть один секрет. Каждый день я выхожу на лёд и делаю чуть больше, чем нужно по плану.
— Вы так любите работать?
— Я очень люблю фигурное катание.
— Помните свои первые эмоции, когда всё закончилось?
— Опустошение вперемешку с радостью. Я поняла, что 10 лет в фигурном катании прожиты не зря. За это время произошло много всего: падения и взлёты, тяжёлые травмы. Мне пришлось пройти трудный путь.
— Что помешало с первой попытки выполнить каскад из двух тройных прыжков?
— Волнение. У меня не было права на ошибку!
— На тренировках готовили себя к тому, что, возможно, придётся на ходу придумывать другую комбинацию прыжков?
— Да, мы отрабатывали все возможные варианты.
— Каскад из пяти прыжков на тренировке — своего рода психологическая атака на соперниц?
— Нет, что вы! Мне это было нужно для уверенности. Когда можешь делать больше, чем требуется, легче выступать.
— Алина, сегодня вы достигли главной вершины в спорте. Что дальше?
— В нашем виде спорта есть много титулов, которые хочется завоевать. Скоро, например, чемпионат мира.
— После проката Жени Медведевой сразу всё поняли?
— Нет. Более высокая оценка за технику не гарантировала победу. За компоненты Женя всегда получает больше.
— Сильно расстроились, если бы стали второй?
— Для меня серебряная медаль была бы как золотая. Честно! Я же совсем недавно перешла на взрослый уровень. У меня нет такого опыта, как у Жени.
— Что вы ей сказали после проката?
— Мы тепло поздравили друг друга.
— Вы выглядите на удивление спокойной.
— Просто я такой человек: все эмоции держу в себе.
— Многие считают, что ваша произвольная программа перенасыщена прыжками.
— На мой взгляд, у меня очень гармоничная программа. Вначале звучит медленная музыка, под которую удобно делать дорожку шагов. Во второй половине темп возрастает, и наступает время прыжков. Такая композиция держит зрителей до последней секунды. Когда говорят, что я жду не дождусь второй части программы, это неправда. Вы слышали овации? Болельщиков нельзя обмануть.
— Кем для вас является Юдзуру Ханю?
— Для меня это
— Если нам вернут флаг, готовы стать знаменосцем на церемонии закрытия?
— Готова.
В этот момент Алина
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