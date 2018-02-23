Загитова: Готова нести флаг на церемонии закрытия

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— Сейчас есть пока только радость от того, что тяжёлая работа оказалась не напрасной, — отметила Алина Загитова. — Но ощущение, что я стала олимпийской чемпионкой, пока не пришло. Наверное, для этого нужно подержать в руках золотую медаль.

— Как вас напутствовал тренер перед прокатом?

— Этери Георгиевна (Тутберидзе) никогда не посоветует плохого. Она всегда находит правильные слова. Когда есть за что поругать — ругает. Все похвалы — тоже только за дело. Огромное спасибо ей и всем людям, которые вели меня к этой победе.

— Откуда у вас в 15 лет такая уверенность в сложнейших прыжках?

— У меня есть один секрет. Каждый день я выхожу на лёд и делаю чуть больше, чем нужно по плану.

— Вы так любите работать?

— Я очень люблю фигурное катание.

— Помните свои первые эмоции, когда всё закончилось?

— Опустошение вперемешку с радостью. Я поняла, что 10 лет в фигурном катании прожиты не зря. За это время произошло много всего: падения и взлёты, тяжёлые травмы. Мне пришлось пройти трудный путь.

— Что помешало с первой попытки выполнить каскад из двух тройных прыжков?

— Волнение. У меня не было права на ошибку!

— На тренировках готовили себя к тому, что, возможно, придётся на ходу придумывать другую комбинацию прыжков?

— Да, мы отрабатывали все возможные варианты.

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— Каскад из пяти прыжков на тренировке — своего рода психологическая атака на соперниц?

— Нет, что вы! Мне это было нужно для уверенности. Когда можешь делать больше, чем требуется, легче выступать.

— Алина, сегодня вы достигли главной вершины в спорте. Что дальше?

— В нашем виде спорта есть много титулов, которые хочется завоевать. Скоро, например, чемпионат мира.

— После проката Жени Медведевой сразу всё поняли?

— Нет. Более высокая оценка за технику не гарантировала победу. За компоненты Женя всегда получает больше.

— Сильно расстроились, если бы стали второй?

— Для меня серебряная медаль была бы как золотая. Честно! Я же совсем недавно перешла на взрослый уровень. У меня нет такого опыта, как у Жени.

— Что вы ей сказали после проката?

— Мы тепло поздравили друг друга.

— Вы выглядите на удивление спокойной.

— Просто я такой человек: все эмоции держу в себе.

— Многие считают, что ваша произвольная программа перенасыщена прыжками.

— На мой взгляд, у меня очень гармоничная программа. Вначале звучит медленная музыка, под которую удобно делать дорожку шагов. Во второй половине темп возрастает, и наступает время прыжков. Такая композиция держит зрителей до последней секунды. Когда говорят, что я жду не дождусь второй части программы, это неправда. Вы слышали овации? Болельщиков нельзя обмануть.

— Кем для вас является Юдзуру Ханю?

— Для меня это человек-легенда. Пропустить половину сезона и потом выиграть Олимпиаду… Я не знаю, как ему это удалось!

— Если нам вернут флаг, готовы стать знаменосцем на церемонии закрытия?

— Готова.