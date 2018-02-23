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23 февраля 2018, 12:49 | Бобслей, сани, скелетон | Спорт-Экспресс

Зубков подтвердил наличие запрещенного препарата в допинг-пробе бобслеистки Сергеевой

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков подтвердил, что в организме бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружен запрещенный препарат.

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Россиянка на Олимпиаде в Корее заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

— Какой препарат обнаружен в организме Сергеевой?

— Я не владею этой информацией, поэтому пока не могу комментировать.

— Как это вещество могло попасть в ее организм, понятно?

— Нет, конечно. Проба одна чистая, а через пять дней непонятно, что происходит.

— То есть?

— 13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено.

— Большое количество вещества в пробе?

— Не могу ответить на этот вопрос.

— Какие будут дальнейшие действия?

— Давайте дождемся всей информации, вы бежите впереди паровоза. Понимаю, что вам нужно что-то «горячее».

— Мы просто хотим разобраться в ситуации.

— На сегодняшний день я не могу вам объяснить ситуацию. Сначала все узнаем, а потому уже будет понятно, какие будут действия.

— С самой Надеждой разговаривали?

— Да, мы общались.

— Что она говорит по этому поводу?

— Без комментариев.
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