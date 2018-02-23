Зубков подтвердил наличие запрещенного препарата в допинг-пробе бобслеистки Сергеевой
Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков подтвердил, что в организме бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружен запрещенный препарат.
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Видимо, что-то случилось...
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Россиянка на Олимпиаде в Корее заняла 12-е место в соревнованиях двоек.
— Какой препарат обнаружен в организме Сергеевой?
— Я не владею этой информацией, поэтому пока не могу комментировать.
— Как это вещество могло попасть в ее организм, понятно?
— Нет, конечно. Проба одна чистая, а через пять дней непонятно, что происходит.
— То есть?
— 13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было
— Большое количество вещества в пробе?
— Не могу ответить на этот вопрос.
— Какие будут дальнейшие действия?
— Давайте дождемся всей информации, вы бежите впереди паровоза. Понимаю, что вам нужно
— Мы просто хотим разобраться в ситуации.
— На сегодняшний день я не могу вам объяснить ситуацию. Сначала все узнаем, а потому уже будет понятно, какие будут действия.
— С самой Надеждой разговаривали?
— Да, мы общались.
— Что она говорит по этому поводу?
— Без комментариев.
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