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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 13 12 10
2 Германия 13 7 5
15 Россия 1 5 8
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23 февраля 2018, 13:05 | Керлинг | Чемпионат.com

Кёрлинг. Швейцарцы победили канадцев и завоевали бронзу Олимпиады-2018

Мужская сборная Швейцарии по кёрлингу завоевала бронзу Олимпийских игр в Пхёнчхане, обыграв команду Канады со счётом 7:5 (0:0, 1:0, 1:0, 0:2, 2:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0).

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© AFP 2018

Швейцария: Валентин Таннер (первый) — Петер де Круз (второй/ скип) — Клаудио Пец (третий) — Бенуа Шварц (четвёртый/вице-скип) — Доминик Мерки (запасной).

Канада: Бен Хеберт (первый) — Брент Лэинг (второй) — Марк Кеннеди (третий/вице-скип) — Кевин Куи (четвёртый/скип) — Скотт Пфейфер (запасной).

В финале, который состоится 24 февраля, встретятся команды Швеции и США.
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Керлинг

Норвежские кёрлингисты летят в Пхёнчхан за возвращённой россиянами бронзой

Норвежские кёрлингисты летят в Пхёнчхан за возвращённой россиянами бронзой

Норвежские кёрлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен, к которым перешла бронзовая медаль российского дуэта Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий после дисквалификации россиян за нарушение антидопинговых правил, отправились из Норвегии в Пхёнчхан, чтобы получить награды непосредственно в рамках Игр.
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