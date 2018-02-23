Кёрлинг. Швейцарцы победили канадцев и завоевали бронзу Олимпиады-2018

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Швейцария: Валентин Таннер (первый) — Петер де Круз (второй/ скип) — Клаудио Пец (третий) — Бенуа Шварц (четвёртый/вице-скип) — Доминик Мерки (запасной).



Канада: Бен Хеберт (первый) — Брент Лэинг (второй) — Марк Кеннеди (третий/вице-скип) — Кевин Куи (четвёртый/скип) — Скотт Пфейфер (запасной).

В финале, который состоится 24 февраля, встретятся команды Швеции и США.